Jhon Jáder Durán debutó en Zenit: así le fue en su estreno en Rusia

Mucha expectativa ha generado la llegada de Jhon Jáder Durán a Rusia con el Zenit de San Petersburgo. No salió de la mejor manera ni del Al Nassr ni tampoco del Fenerbahce en un club en el que se esperaba una mejoría futbolística y que estuviera más controlado dejando las polémicas a un lado.

Desde Turquía avisaron que hubo varias cosas que poco o nada gustaron como una mala relación con compañeros, con el cuerpo técnico y que fingía lesiones. Esos rumores seguramente habrán tocado las puertas en el Zenit con Serguéi Semak que prefiere hablar de lo deportivo y no de las polémicas.

De hecho, una primera polémica se dio en un amistoso ante el Krasnodar sobre los cuatro minutos con una tarjeta amarilla tras agarrarse con un zaguero rival. Con esto, ya todo estaba listo para que el delantero debutara en la Liga Premier de Rusia ante el Baltika Kaliningrado en condición de local. El colombiano fue titular y sumó 61 minutos.

ASÍ LE FUE A JHON JÁDER DURÁN EN SU DEBUT CON EL ZENIT DE SAN PETERSBURGO

Serguéi Semak, desde que llegó Jhon Jáder Durán al equipo priorizó en la necesidad de recuperar su forma física, dado que no tuvo mucha regularidad en los últimos meses en Turquía y que tampoco tuvo muchas sesiones de entrenamiento previo a recalar en Rusia.

Eso mismo se ve reflejado en este estreno contra Baltika Kaliningrado. Fue titular y jugó un poco más de sesenta minutos. No lució cómodo en el ataque del Zenit y le pesó encontrar espacios para rematar. De hecho, solo tuvo un disparo en lo que jugó.

Fueron 61 minutos en los que no pudo aportar en el ataque como se esperaba, pues, solo tuvo un remate en todo el partido y se le vio el desgaste de no estar sumando regularidad en los últimos meses. La adaptación tiene que llegar pronto para mantenerse en forma.

Jhon Jáder Durán no pesó mucho en el ataque del Zenit y solo pudo generar una oportunidad. Se le vio incómodo y con la necesidad de adaptarse a una nueva liga, a sus nuevos compañeros y a una nueva idea del entrenador Serguéi Semak. Tendrá que sumar la regularidad deseada en los siguientes entrenamientos para ser cuota goleadora en la institución.

A falta de tres meses y medio para que arranque el Mundial de 2026, Jhon Durán tendrá que estar bien físicamente para poder ser uno de los 26 convocados de Néstor Lorenzo para la cita mundialista. Su carrera en el Zenit debe despegar para que lo tengan en cuenta.

El próximo reto del Zenit con Jhon Jáder Durán será nuevamente ante el Baltika de Kaliningrado en la Copa de Rusia el próximo martes 3 de marzo. Podría ser el estreno del colombiano en este torneo esperando un mejor nivel tanto físico como goleador.