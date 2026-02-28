Ian Poveda jugará en el FPC: firmará con equipo bogotano

Sin duda alguna, uno de los jugadores que mayor proyección tenía para un llamado a la Selección Colombia o para afianzarse en un seleccionado es el extremo Ian Carlo Poveda que nació en Londres hace 26 años. Por las raíces de su familia tiene sangre colombiana y ha tenido ya convocatorias al combinado nacional sudamericano.

Pese a sus raíces y que ha representado a Colombia en amistosos, toda su experiencia ha sido en el fútbol europeo. El londinense ha jugado en Manchester City, Leeds United, Blackburn Rovers, Blackpool, Sheffield Wednesday y actualmente en el Sunderland con el que logró ascender a la Premier League.

Su llegada al Sunderland se dio el 24 de julio de 2024 por las próximas tres temporadas, pero con la posibilidad de extenderlo por un año más. Sin embargo, parece que tendrá su primera oportunidad en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC), precisamente, en la capital con un equipo bogotano que viene dando de qué hablar.

INTERNACIONAL DE BOGOTÁ LLEGÓ A ACUERDO CON IAN POVEDA

En el último tiempo, Sunderland relegó a Ian Poveda al equipo Sub-21 y su último partido fue en diciembre de 2025 ante el Norwich City. En la temporada pasada alcanzó a disputar cuatro partidos en esa categoría, tres de ellos como titular. El extremo marcó tres tantos y dio dos asistencias.

Infortunadamente en este 2026 el colombo británico no ha podido debutar en la temporada con el Sunderland en la máxima categoría de Inglaterra y así se habría dado la posibilidad de jugar en Colombia por primera vez con el interés del internacional de Bogotá.

De acuerdo con información de Felipe Sierra, Ian Poveda, de 26 años, habría llegado a un acuerdo con el Internacional de Bogotá. El equipo que tomó la ficha de La Equidad no ha dejado de sorprender en el mercado de fichajes y con su rendimiento liguero, tanto así que es el líder con 17 puntos en ocho partidos disputados.

Según la información de Felipe Sierra, había más equipos del FPC que estaban interesados en fichar al extremo para este 2026. Será su primera experiencia con un club colombiano y con el líder del torneo actual.

Además, Julián Capera complementó afirmando que ya firmó su contrato que tendrá duración hasta mitad de año del 2026. Su llegada se dio después de cortar el vínculo contractual con el Sunderland, que, de igual forma, conservará una parte de sus derechos deportivos.

INTERNACIONAL DE BOGOTÁ JUGARÁ CON SIETE EXTRANJEROS; TRES DE ELLOS CON NACIONALIDAD COLOMBIANA

La llegada de Ian Carlo Poveda al equipo bogotano dejará al Internacional como el club con más jugadores extranjeros en esta presente temporada. Con el británico ya son siete futbolistas foráneos en un torneo en el que, por reglamento, solo se pueden inscribir cuatro.

Afortunadamente, Internacional de Bogotá no va en contra del reglamento, pues, tres de sus jugadores extranjeros cuentan con nacionalidad colombiana. Los dirigidos por el argentino Ricardo Valiño tienen a Fabricio Sanguinetti y a Facundo Boné de Uruguay, a Agustín Irazoque de Argentina, a Dereck Moncada de Honduras, y a Carlos Vivas y Wuilker Faríñez, quienes son venezolanos, pero cuentan con pasaporte colombiano, al igual que Ian Poveda, nueva contratación.