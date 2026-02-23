Colombia se mantiene con vida para ir al Mundial tras rescatar empate contra Paraguay

Llegó a su fin la tercera fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 en donde los encargados de cerrar la jornada fueron justamente la Selección de Colombia y la de Paraguay, dos viejas conocidas que se habían visto en la fase de grupos.

La selección dirigida por Carlos Paniagua llegaba como candidata a llevarse los tres puntos, pues tenía la obligación de reivindicarse con los fanáticos tras el mal arranque de la competencia. Sin embargo Paraguay tenía otros planes y le termina complicando la clasificación al Mundial, dejando todo para las últimas jornadas.

Colombia y Paraguay empataron en el hexagonal final del Sudamericano

Durante la primera parte del partido el duelo fue bastante parejo, con opciones de gol para ambas escuadras, posesión de la pelota repartida, pero sin lograr vulnerar los arcos rivales hasta el punto en el que se fueron sin goles a los camerinos, aunque quienes tenían una idea más ofensiva eran las dirigidas por Paniagua.

Para la segunda parte del compromiso, Paraguay, anfitrión del hexagonal, salió con una propuesta ofensiva y logró abrir el marcador en el segundo tiempo tras un penalti a favor de las guaraníes y el cual fue cambiado por gol por parte de Pamela Villalba, quien asumió la responsabilidad desde los 12 pasos y venció a la portera colombiana Luisa Agudelo.

Colombia tuvo una oportunidad bastante clara para empatar el duelo cuando la jueza central decretó penal a favor de la 'tricolor' tras una falta sobre Maithe López en el área. Juana Ortegón fue la encargada de tomar el balón, pero el cobro fue detenido por la arquera paraguaya, Tamara Amarilla.

Cuando ya todo parecía perdido, sobre el minuto 90+2, Isabella Díaz sacó un potente remate de pierna derecha dentro del área para anotar el 1-1 agónico que desató la ovación del banco y de la hinchada colombiana. El tanto no solo igualó el marcador, sino que también le devuelve la ilusión a la selección para quedarse con uno d e los cupos a la cita orbital.

Tabla de posiciones del Sudamericano Sub 20

Finalmente la jornada la cerró Paraguay y Colombia, dos escuadras que ya se habían visto en la fase de grupos, y que se terminaron repartiendo los puntos tras empatar 1-1, la cual la deja de la siguiente manera.