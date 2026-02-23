Rodallega le puso tatequieto a Teo en el partido contra Junior

Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla protagonizaron otro espectáculo deportivo de alto nivel en la Liga Betplay, justo en el marco de la fecha 8 en la que el cuadro 'cardenal' se terminó llevando los tres puntos de la victoria al derrotar al equipo de Alfredo Arias por un marcador de 2-1.

Pablo Repetto salió orgulloso con el resultado que obtuvo gracias a los goles de Iván Scarpeta y Víctor Moreno, pero quienes también se robaron el show fueron Teófilo Gutiérrez y Hugo Rodallega, quienes tuvieron un fuerte encuentro dentro del terreno de juego y del cual se refirió el delantero santafereño.

Hugo Rodallega fue claro con lo que pasó con Teo

Santa Fe rompió la mala racha de los tres partidos consecutivos en los que no había podido obtener la victoria. Los hinchas del 'león' celebraron en el Estadio El Campín y volvieron a confiar en el proceso de Pablo Repetto, el cual fue acertado con la titular y los cambios que se llevaron a cabo en el transcurso del encuentro.

El escenario deportivo de la capital del país se está cargando de espectáculos futbolísticos y uno de ellos estuvo protagonizado por dos icónicas figuras del FPC, Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez. Ambos delanteros tuvieron un fuerte cruce de palabras y empujones en los últimos minutos del compromiso.

Hugo Rodallega fue el primero quien tomó la vocería tras este picante encuentro y dijo que todo había quedado dentro del terreno de juego, que conocía a su rival, su formar de ser y por lo cual lo supo tratar y no se "salió de las casillas"

"Quizás es su estilo, a él le gusta eso, ser más mediático, provocar, pero hoy lo supimos manejar. A mi me tocó enfrentarlo a él y a todo su equipo que venía a enfrentarme. Sin embargo mis compaleros también estuvieron ahí, al mismo Roldán también le dije que venía a calmarme que me dejara, que estaba muy viejo en esto y que los partidos tenían que ser así. El espectáculo es así, él es un tipo ya veterano, igual yo, así que son cosas que quedan en el campo, cruces normales, sin embargo eso demuestra el amor que tenemos todavía apor esta profesión, el defiende su equipo y yo el mio".

Pablo Repetto se queja del calendario de la Liga Betplay

Lamentablemente desde aquella final el descanso y proceso de recuperación para la escuadra santafereña ha sido bastante corto, tal como lo dio a conocer el propio Pablo Repetto tras la victoria contra el cuadro 'tiburón', recalcando que pronto volverían a jugar contra un complicado rival como lo es Nacional.

"Ahora vamos a pensar en el partido del miércoles. Nos ha tocado increíblemente con poco tiempo de recuperación, pero nos toca siempre un día menos que los rivales. No estoy llorando, quiero que quede claro, pero tenemos un día menos y así nos ha tocado jugar con las dos finales, jugar apretados, y ahora con Nacional que tienen un día más, pero nos toca. Hemos tenido mala suerte en eso y esperamos que esa suerte cambie".