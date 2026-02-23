Kevin Castaño se ganó el rechazo del hincha de River: mensaje generó caos

Mucho se ha hablado del momento que vive River Plate que se alista para la Copa Sudamericana que vendrá en abril a la espera de conocer su respectivo grupo en el certamen internacional. A nivel local, no han conseguido los resultados deseados y Marcelo Gallardo ya está en el ojo del huracán.

El equipo ‘Millonario’ perdió en la fecha pasada ante Vélez Sarsfield y la crisis se agudiza cada vez más. Marcelo Gallardo está en la cuerda floja y podría irse antes de lo pensado si no mejora también genera caos en el equipo por Kevin Castaño. El mediocampista colombiano no ha sido titular ni tampoco ha sido un cambio ideal para el ‘Muñeco’.

Kevin Castaño está desesperado de cara a lo que se viene, pues, el plan era poder estar jugando en el club para poder estar en forma y ser opción en la convocatoria de Néstor Lorenzo para afrontar los amistosos de la Fecha FIFA de marzo y el Mundial. Sin minutos en cancha, Castaño apareció en redes sociales con un mensaje que poco o nada gustó a la afición riverplatense.

LA MOLESTIA QUE CAUSÓ KEVIN CASTAÑO EN RIVER PLATE

Después del partido en el que no vio ningún minuto y que tampoco pudo hacer nada para evitar la derrota. El volante utilizó las redes sociales para demostrar su disgusto con el momento que se está viviendo en la institución. Por un lado, recurrió a un versículo de la Biblia con el siguiente mensaje, “todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora”.

Entre los mensajes enigmáticos, apareció otro que aludía a su momento en la Selección Colombia que es completamente distinto. Con la camiseta del combinado nacional jugando ante Argentina escribió, “las calles no olvidan como solía ser”. Este mensaje generó disgusto en todas las redes sociales por parte de los hinchas del club.

Lo vieron como una falta de respeto en medio de un momento complicado para River Plate que no logra sacar los resultados ideales para poder escalar en la parte alta de la tabla del Grupo B.

Después de pocos minutos, a Kevin Castaño le tocó borrar esa publicación que generó revuelo en las redes sociales y en los hinchas de River Plate que entienden como inapropiado el comentario por el presente que vive el club en la Primera División de Argentina.

Kevin Castaño no tiene los minutos deseados y tampoco ingresó en ese encuentro frente a Vélez Sarsfield. Hace poco recibió ofertas del fútbol de Arabia Saudita, pero el club quiere mantenerlo. Habrá que esperar cómo se desarrolla el tema de su futuro, pues, no solo por estos mensajes, sino por toda la experiencia del colombiano en River Plate, los aficionados no lo quieren dentro de la institución.