Colombia sigue sin levantar cabeza en el Sudamericano U17 y empató con Chile

Sigue avanzando el Sudamericano U17 y junto con ello llegó un nuevo reto para la Selección Colombia, la cual debutó de buena manera rescatando un empate ante una de las candidatas por el título como lo es Argentina, pero ya en la segunda fecha empezó a preocupar.

El empate entre Selección Colombia U17 y Selección de Chile U17 en el Sudamericano U17 dejó sensaciones encontradas para ambos equipos, en un compromiso marcado por la falta de contundencia y el equilibrio en el terreno de juego en el que se terminaron repartiendo los puntos.

Colombia empató frente a Chile en el Sudamericano U17 y preocupa

El encuentro, que finalizó 0-0, estuvo lejos de ser un espectáculo ofensivo, pero reflejó la intensidad y el orden táctico de dos selecciones que sabían la importancia de sumar en la fase de grupos. Desde el inicio, Colombia intentó tomar la iniciativa con la posesión del balón, buscando generar peligro por las bandas y con transiciones rápidas.

Por su parte, Chile apostó por un planteamiento más conservador, priorizando el orden defensivo y saliendo al contragolpe. Aunque tuvo algunas aproximaciones, tampoco logró inquietar con claridad el arco colombiano.

Las pocas opciones de gol fueron bien controladas por ambas defensas y, cuando fue necesario, las arqueras respondieron con seguridad. Uno de los puntos destacados del compromiso fue precisamente el trabajo defensivo.

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Colombia mostró solidez en el fondo, evitando errores que pudieran costarle el partido, mientras que Chile se mantuvo firme durante los 90 minutos, neutralizando los intentos ofensivos del rival. La falta de precisión en el último tercio del campo terminó siendo el factor determinante para que el marcador no se moviera.

Este resultado significó el segundo empate para Colombia en el torneo, complicando parcialmente sus aspiraciones de avanzar con comodidad a la siguiente fase. Por su parte, Chile sumó un punto valioso que le permite mantenerse en la pelea dentro de un grupo muy competitivo.

Resumen: Colombia (1) vs. Argentina (1) | Conmebol Sub-17 Femenina 2026

Próximo partido de Colombia en el Sudamericano U17

La expectativa es alta entre los aficionados, que siguen de cerca el proceso de las futuras promesas del fútbol nacional. Un triunfo ante Bolivia permitiría a la Tricolor dar un paso importante en sus objetivos y llegar con mayor confianza a la recta final de la fase inicial.

Fecha: 30 de abril de 2026

Partido: Colombia vs Bolivia

Hora: 5:00 p.m (hora local)

Estadio: Estadio Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay.