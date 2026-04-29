Leyenda del Liverpool explota por Luis Díaz: “Nunca pensé que lo vería con otra camiseta”

Jamie Carragher, histórico exdefensor del Liverpool y actual comentarista de Sky Sports, volvió a referirse a Luis Díaz y dejó clara la huella que el colombiano sigue teniendo en Anfield, incluso ahora como figura del Bayern Múnich.

Ídolo del Liverpool se rinde ante Luis Díaz y lamenta su salida

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El exdefensor inglés y ahora analista no ocultó su sorpresa por el nivel de desorden táctico que se vio en una instancia donde normalmente prima la cautela. “5-4… en una semifinal. Eso no es un partido, eso es locura”, afirmó Carragher, dejando clara la magnitud del espectáculo vivido en París.

Para el exjugador del Liverpool, encuentros de esta fase suelen estar marcados por la disciplina y el control emocional, algo que brilló por su ausencia en el Parque de los Príncipes. “Las semifinales se supone que tratan de disciplina, de gestionar momentos. ¿Esto? Esto es puro caos”, señaló.

Pensando en la vuelta en Alemania, el inglés considera que ambos entrenadores tendrán un enorme dilema estratégico. “Y por eso el partido de vuelta es aterrador para ambos entrenadores. Porque ¿cómo lo arreglas? ¿Te cierras y arriesgas perder lo que te hace peligroso… o vas de nuevo y esperas marcar más?”

"Nunca pensé que lo vería con otra camiseta y no con la del Liverpool”: Carragher

Carragher elogió el rendimiento del guajiro y reconoció que aún le cuesta entender su salida del club inglés: “Luis Díaz nunca fue el jugador perfecto para ser vendido en verano, algo que todavía me resulta difícil y frustrante encontrar una razón para dejarlo ir”, aseguró.

El exjugador, que disputó toda su carrera profesional con Liverpool durante 16 temporadas, destacó además lo complicado que es encontrar un futbolista con las características del colombiano en el mercado actual: “Jugadores así son difíciles de reemplazar o encontrar en el mercado de fichajes”, añadió.

Carragher también resaltó el impacto visual que genera Díaz dentro del campo, gracias a su intensidad y desequilibrio constante: “Nunca te cansarás de ver 90 minutos de fútbol en los que Díaz esté involucrado”, afirmó.

Finalmente, Jamie confesó la sorpresa que le produce verlo brillar con otra camiseta distinta a la red: “Qué noche y qué gran actuación de él esta noche, nunca pensé que lo vería con otra camiseta y no con la del Liverpool”.