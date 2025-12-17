Colombia vs Argentina EN VIVO HOY miércoles 17 de diciembre - Hora y canal para ver el amistoso femenino

La Selección Colombia femenina sub 20 afrontará este miércoles 17 de diciembre un nuevo reto internacional al medirse en condición de visitante frente a Argentina, en un partido amistoso que servirá como banco de pruebas para ambos procesos juveniles.

Lea también Convocatoria de la Selección Colombia de Futsal para los amistosos ante Francia y Croacia en diciembre

El compromiso se disputará en el Predio Deportivo Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, un escenario habitual de trabajo para las selecciones argentinas y que le dará un marco especial a este duelo de preparación.

El equipo colombiano es dirigido por Carlos Paniagua, quien continúa observando alternativas y ajustando piezas en un grupo que busca consolidar una identidad competitiva de cara a los grandes retos del próximo año.

Este amistoso hace parte del camino de preparación rumbo a la Copa del Mundo sub 20 femenina, certamen que se disputará en 2026 en Polonia y que representa el gran objetivo a mediano plazo para la Tricolor.

Cabe recordar que ninguna de las dos selecciones tiene aún su cupo asegurado al Mundial, ya que las cuatro plazas sudamericanas se definirán en el Campeonato Sudamericano sub 20, que se jugará en Perú durante los primeros meses de 2026.

Alineación titular de Colombia contra Argentina:

Luisa Agudelo; María José Torres, Sara Bohórquez, Fernanda Viáfara, Lina Arboleda; Juana Ortegón, Eliana Agudelo, Mariana Silva; Mariana Mosquera, Isabella Díaz, Marleidy Cossio.

Suplentes: J. Ospina, Z. González, M. Zapata, L. Tovar, A. Castañeda, S. Cabezas, S. Posada, K. Osorio, L. Tusche, I. De La Cruz, M. Baldovino.

Colombia vs Argentina: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 17 de diciembre

El partido amistoso Colombia vs Argentina de la categoría sub 20 femenina, se disputará este miércoles 17 de diciembre a partir de las 7:00 (hora colombiana). El evento no tendrá transmisión de televisión, pero se podrá seguir a través de las redes sociales de la Selección Colombia y DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 7:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 9:00

Bolivia y Venezuela: 8:00

Estados Unidos: 6:00 (D.C. y Florida) - 7:00 (Chicago) - 4:00 (Los Ángeles)

México: 6:00

España: 14:00

Tweets by FCFSeleccionCol