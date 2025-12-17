Superliga BetPlay 2026: localías, fechas y estadios para Junior vs Santa Fe

Ya se empieza a hablar de la Superliga BetPlay 2026, que tendrá como protagonistas a Junior FC e Independiente Santa Fe, pues se trata de los campeones de los dos semestres del 2025 en Colombia.

El duelo se oficializó tras la consagración de Junior en el segundo torneo del año, ya que Santa Fe tenía asegurado su lugar desde el título obtenido en el 2025-I, lo que puso en marcha la planificación de la serie.

Lea también Así quedó el palmarés del FPC tras título de Junior: histórico centenar

Uno de los primeros aspectos definidos es la localía: Independiente Santa Fe abrirá la llave en condición de local, mientras que Junior cerrará la serie gracias a su mejor ubicación en la tabla de reclasificación anual.

De esta manera, el partido de ida se disputará en el estadio El Campín de Bogotá, escenario que albergará el primer capítulo de una serie que promete intensidad desde el arranque de la temporada.

Junior NO jugará la Superliga en el Metropolitano

La vuelta, en cambio, todavía no tiene sede confirmada, ya que el estadio Metropolitano de Barranquilla entrará en obras, por lo que Junior deberá trasladar su localía a otro escenario, siendo el Romelio Martínez la principal alternativa.

Fechas de la Superliga BetPlay 2026

Aunque Dimayor no ha hecho oficiales las fechas, todo apunta a que la Superliga se jugará en enero, como es tradición, con la ida prevista para el jueves 15 y la vuelta para el miércoles 21.

Más allá del trofeo, vale recordar que la Superliga no otorga cupo a torneos internacionales, pero sí representa un incentivo económico importante y la posibilidad de aumentar el palmarés.

Lea también Independiente Santa Fe anunció precios de abonos para la temporada 2026-I

En cuanto al historial, tanto Santa Fe como Junior han disputado en cuatro ocasiones la Superliga, aunque nunca se han enfrentado entre sí en este torneo.

Los números muestran a un Santa Fe perfecto, con cuatro títulos en igual número de participaciones, mientras que Junior ha levantado el trofeo en dos oportunidades, antecedentes que le ponen un condimento especial a esta edición 2026.