Colombia vs Argentina EN VIVO HOY viernes 19 de diciembre - Hora y canal para ver el amistoso femenino

La Selección Colombia Femenina volverá a medirse este viernes con Argentina en un nuevo amistoso internacional, como parte de su preparación de cara a los próximos retos continentales.

Lea también Selección Colombia: definidos los grupos del Sudamericano Femenino sub 20 en 2026

El compromiso se disputará este 19 de diciembre a partir de las 7:00 a. m., hora colombiana, en el predio deportivo Lionel Andrés Messi, ubicado en Ezeiza.

Será el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones en menos de una semana, luego de que el pasado miércoles el conjunto argentino se impusiera por la mínima diferencia.

En aquel duelo, Argentina logró el triunfo 1-0 gracias a una anotación de Kishi Núñez, en un partido cerrado y de alta intensidad.

Tanto Colombia como Argentina utilizan esta serie de amistosos para ajustar detalles con miras al Sudamericano femenino de la categoría, certamen que otorgará cuatro cupos al Mundial de 2026.

Lea también Convocatoria de la Selección Colombia de Futsal para los amistosos ante Francia y Croacia en diciembre

Colombia vs Argentina: cómo VER EN VIVO HOY viernes 19 de diciembre

El partido amistoso Colombia vs Argentina de la categoría sub 20 femenina, se disputará este viernes 19 de diciembre a partir de las 7:00 a. m. (hora colombiana). El evento no tendrá transmisión de televisión, pero se podrá seguir a través de las redes sociales de la Selección Colombia y DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 7:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 9:00

Bolivia y Venezuela: 8:00

Estados Unidos: 6:00 (D.C. y Florida) - 7:00 (Chicago) - 4:00 (Los Ángeles)

México: 6:00

España: 14:00

Tweets by FCFSeleccionCol