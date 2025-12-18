Selección Colombia: definidos los grupos del Sudamericano Femenino sub 20 en 2026

La Selección Colombia Femenina Sub-20 ya conoce el camino que deberá recorrer en el Sudamericano de la categoría, luego de que este jueves 18 de diciembre quedaran definidos los grupos del torneo.

Fechas del Sudamericano sub 20 Femenino

El campeonato se disputará en Paraguay entre el 4 y el 28 de febrero del próximo año y reunirá a las diez selecciones afiliadas a la Conmebol, en una competencia clave rumbo a los próximos retos internacionales.

Colombia fue ubicada en el grupo A, zona en la que enfrentará a Paraguay, Venezuela, Chile y Uruguay, en una fase inicial que promete ser exigente desde el primer partido.

Por su parte, el grupo B quedó conformado por Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia, un sector que también reúne a varias selecciones históricas del fútbol femenino sudamericano.

Formato del Sudamericano Femenino sub 20

El formato del Sudamericano contempla una fase preliminar y una fase final, ambas bajo el sistema de todos contra todos y a una sola rueda de partidos.

En la primera instancia, los diez equipos estarán divididos en dos grupos de cinco, y solo los tres mejores de cada zona avanzarán a la fase definitiva del torneo.

Las seis selecciones clasificadas disputarán la fase final, nuevamente bajo el formato de todos contra todos, en la que se definirán las posiciones finales del campeonato. Las cuatro mejores selecciones clasificarán a la Copa del Mundo 2026.

Mientras tanto, la Selección Colombia continúa con su preparación y actualmente afronta una serie de partidos amistosos en Argentina, que sirven como banco de pruebas.

El director técnico Carlos Paniagua aprovecha estos compromisos para evaluar a las jugadoras y empezar a perfilar la convocatoria definitiva con la que Colombia afrontará el Sudamericano Femenino Sub-20.