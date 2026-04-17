Colombia vs Argentina finalistas del Sudamericano U17

Está a punto de llegar a su final una nueva edición del Sudamericano U17, uno de los torneos más importantes del continente a nivel de selecciones, ya que es una ventana para cada uno de los jugadores y también una oportunidad enorme de formación en donde los que más destacaron fueron los colombianos y los argentinos.

El mundo del fútbol será testigo nuevamente de una final entre dos de las selecciones que en los últimos tiempos se han venido robando el protagonismo en distintas categorías, Colombia y Argentina, quienes golearon en la instancia de las semifinales a rivales fuertes como lo fueron Brasil y Ecuador para instaurarse en la gran final.

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Final del Sudamericano U17 definida: Colombia vs Argentina

La final del Sudamericano U17 2026 se presenta como el cierre perfecto para un torneo que ha dejado grandes sensaciones, talentos emergentes y un alto nivel competitivo entre las selecciones juveniles del continente. Tras varias semanas de intensa actividad, los dos mejores equipos del campeonato terminaron siendo Colombia y Argentina.

Equipos con tradición formativa como Brasil y Argentina, habituales protagonistas en estas categorías, volvieron a demostrar su capacidad para desarrollar jóvenes talentos, aunque otras selecciones como Bolivia y Ecuador también sorprendieron con su rendimiento.

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Sin embargo, a final de cuentas, los dos protagonistas del último duelo de la competencia serían la Selección de Colombia y la Selección de Argentina, ambas ya con un cupo para el Mundial U17 y ahora con el objetivo de otorgarle un nuevo título a sus respectivos países a nivel de selecciones.

La 'tricolor', aunque sufrió para clasificar y tuvo un comienzo de competencia bastante irregular, logró imponerse ante Brasil en la semifinal y lo goleó con un marcador de 0-3, dejando las expectativas bastante altas para lo que pueda llegar a ser la gran final.

Mientras que la 'albiceleste' hizo lo propio y también dejó en el camino a un equipo fuerte como lo era el de Ecuador, el cual clasificó primero del Grupo A, pero al que terminó goleando 1-3 para sellar su pase al último partido del certamen.

Resumen: Colombia (3) vs. Brasil (0) | Conmebol Sub-17 2026

¿Cuándo se jugará la final del Sudamericano U17 entre Colombia y Argentina?

El domingo 19 de abril quedará enmarcado en la historia de la Selección Colombia, ya que será la fecha en la que todo el país podría llegar a celebrar un nuevo título de la 'tricolor'. La final ante Argentina se jugará este día sobre las 15:00 hora Colombia, en la Cancha Conmebol de Luque, Paraguay.