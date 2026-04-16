VIDEO - Brasil se comió el tercer gol de Colombia y quedó eliminado

Colombia ha construido un camino lleno de solidez y carácter competitivo a lo largo del Sudamericano U17. El equipo cafetero ha sabido adaptarse a distintos contextos de juego y dejado en el camino a distintos rivales, tal como a la propia selección de Brasil.

La fortaleza de la 'tricolor' ha estado en el equilibrio colectivo, con una defensa bien estructurada y un mediocampo que prioriza la recuperación y pegada desde la media distancia, tal como se demostró justo en el último tanto de José Escorcia sobre el cierre del partido para decretar el 0-3 final.

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VIDEO: José Escorcia anotó doblete en la goleada ante Brasil

El duelo entre Brasil y Colombia estuvo marcado por varias emociones, pero también por situaciones polémicas, pero que al fin y al cabo dejaron al equipo comandado por Fredy Hurtado en la zona del banquillo técnico como el ganador del partido y respectivo finalista del torneo.

Colombia comenzó ganando en el segundo tiempo, cuando las cosas parecía que se iban a complicar y a irse hasta la definición del punto penal. Fue precisamente Adrián Mosquera el protagonista de abrir el marcador tras un certero remate de media distancia que el juez decretó como gol aunque la pelota no ingresó en su 100%.

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Sobre los últimos minutos del compromiso apareció el #19, José Escorcia, quien fue el encargado de anotar el segundo gol tras un pase magistral por parte de Caicedo.

Finalmente fue nuevamente Escorcia quien decretaría la goleada, victoria y clasificación a la final, al convertir un golazo de tiro libre en el tiempo de adición.

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¿Cuándo jugará Colombia la final del Sudamericano U17?

La final del Sudamericano Sub-17 2026 ya tiene una referencia clara dentro del calendario oficial del torneo. El 19 de abril será el día se jugará la gran final entre los ganadores de las semifinales entre Brasil vs Colombia y Argentina vs Ecuador.