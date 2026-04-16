Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Selección Colombia

VIDEO - Adrián Mosquera abre el marcador para Colombia Vs Brasil en el Sudamericano sub 17

La Selección Colombia enfrenta a Brasil en las semifinales del Sudamericano masculino sub 17.
Daniel Zabala

Adrián Mosquera, delantero de la Selección Colombia sub 17 y del registro de Deportivo Independiente Medellín, ilusionó al equipo nacional con la posibilidad de disputar la final del Campeonato Sudamericano de la categoría al abrir el marcador en el duelo semifinal contra Brasil.

Colombia Sub-17 clasificó al Mundial 2026 y a semifinales del Sudamericano

Lea también

Colombia Sub-17 clasificó al Mundial 2026 y a semifinales del Sudamericano

En el minuto 53, Mosquera sorprendió al recibir la pelota sobre el sector oriental del estadio Defensores del Chaco de Paraguay.

El habilidoso delantero encaró a la defensa brasileña para hacerse un espacio y sacar un fuerte remate de zurda que no pudo controlar el portero rival.

La emoción del gol para Colombia se contuvo, ya que el juez central tuvo que esperar para verificar que el balón traspasó toda la línea del arco, teniendo en cuenta que la pelota había pegado en el palo horizontal y en el rebote cruzó la raya del pórtico.

Selección Colombia convocó futbolistas de América antes de jugar la Copa Sudamericana

Lea también

Selección Colombia convocó futbolistas de América antes de jugar la Copa Sudamericana

Gol de Colombia sub 17 Vs Brasil

Colombia amplió la ventaja

La Selección Colombia sorprendió nuevamente a Brasil en el minuto 66, ya que gracias a José Escorcia logró el 2-0.

Con este resultado, el equipo nacional, que ya había asegurado la clasificación a la Copa del Mundo, se encaminó hacia la final del Campeonato Sudamericano sub 17.

En esta nota

Selección Colombia Conmebol