Colombia vs Brasil EN VIVO HOY viernes 27 de febrero - Amistoso sub 17

La nueva sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla sigue obteniendo reconocimiento y las categorías de la 'tricolor' la están empezando a aprovechar al máximo, principalmente la Sub 17.

Es justamente la 'tricolor' masculina Sub 17 la que se ha encargado de inaugurar la sede con el duelo ante Brasil el martes 24 de febrero, duelo en el que terminaron cayendo por un marcador de 1-3. Sin embargo, tendrían revancha, nuevamente en la sede de la FCF.

Las juveniles participarán en el Sudamericano Conmebol de la categoría que se jugará del 24 de abril al 9 de mayo en Paraguay, el torneo continental otorgará cuatro cupos para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2026 que se jugará en Marruecos.

Colombia finalizó con éxito su ciclo de partidos amistosos en territorio ecuatoriano, tras conseguir dos victorias consecutivas frente al combinado local. Durante la gira del mes de febrero, el conjunto nacional exhibió un desempeño sólido, logrando el control de los juegos y demostrando eficacia tanto en la estructura defensiva como en la propuesta ofensiva.

Colombia Sub 17 vuelve al ruedo, en esta oportunidad, este viernes 27 de febrero disputará un nuevo partido amistoso frente al combinado brasileño a las 5:00 p.m (HORA COL), en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol de Barranquilla. Transmisión del Canal RCN.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 18:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:30

España: 01:30

Bolivia y Venezuela: 19:30

Estados Unidos: 19:30 (D.C. y Florida) - 18:30 (Chicago) - 15:30 (Los Ángeles)

México: 17:30