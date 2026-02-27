Johan Mojica se despediría de Europa: gigante de Brasil inició negociaciones

Quedan solo tres meses y medio para que se juegue el Mundial de 2026 con la Selección Colombia que espera llegar lejos en la competencia mundialista. El seleccionado cafetero tendrá que enfrentar a Uzbekistán, al ganador del repechaje internacional entre Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo y Portugal.

Antes de la competencia mundialista, algunos jugadores cambiaron de clubes en busca de mayor regularidad. Entre ellos, Jhon Arias, Jhon Jáder Durán, Santiago Arias, James Rodríguez, Falcao García, Luis Fernando Muriel y ahora el siguiente podría ser Johan Mojica. El lateral vallecaucano podría salir de Europa y salir del Mallorca.

Aunque Johan Mojica se ha adjudicado como un constante titular del Mallorca en España, el zaguero ex Deportivo Cali podría sumar una segunda experiencia en Sudamérica después de una larga carrera en Europa, especialmente en la liga española con experiencia en Rayo Vallecano, Girona, Elche, Valladolid y Osasuna.

Johan Mojica jugó en Academia, Llaneros y en el Deportivo Cali. Antes de que arranque la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, Mojica tendría nuevo equipo en Brasil. Se trata de un campeón de Copa Libertadores.

BOTAFOGO NEGOCIA CON MALLORCA PARA FICHAR A JOHAN MOJICA

Mallorca partido a partido tiene a Johan Mojica como titular y como una de las cartas habituales. El defensor de la Selección Colombia cambiaría de institución antes de que se juegue el Mundial. En estos momentos, también es uno de los inicialistas de Néstor Lorenzo compitiendo con Álvaro Angulo que le ha ido muy bien con Pumas UNAM.

César Luis Merlo escribió este viernes 27 de febrero que desde Brasil están buscando a Johan Mojica. Justamente, el club que quiere contar con los servicios del lateral es nada más ni nada menos que el Botafogo. El periodista argentino afirmó que el club de Río de Janeiro ya abrió negociaciones para contratar al lateral.

Botafogo avanza en busca de poder comprar el pase que pertenece al Mallorca de España. El club campeón de la Copa Libertadores en 2024 tendría pensado fichar al lateral izquierdo que tendrá que competir con Alex Telles, un jugador de mucha categoría y experiencia en Europa y selección de Brasil.

Este cambio podría ser un retroceso de cara al Mundial, teniendo en cuenta que Alex Telles es el indiscutible titular, que en Mallorca Mojica es inicialista y que se viene un certamen orbital en cuestión de tres meses.

Con este movimiento, Johan Mojica sería el tercer colombiano en el Botafogo con la presencia de Jordan Barrera y Jhoan Hernández, este último que se convirtió en el último fichaje cafetero del club. Además, se uniría a los más de treinta representantes de Colombia en el Brasileirao.