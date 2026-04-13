Colombia vs. Chile | EN VIVO: ¿Dónde ver? hora y canal - CONMEBOL - Liga de Naciones Femenina

La Selección Colombia Femenina vuelve a la acción este martes 14 de abril frente a Selección de Chile Femenina, en la Liga de Naciones de Conmebol. El compromiso se disputará a las 8:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

La jornada futbolera comenzará desde la tarde con otros partidos de la competición: Perú vs Paraguay a las 3:45 p. m. y Venezuela vs Argentina a las 6:00 p. m., en una programación que marca una jornada clave en la lucha por los cupos al Mundial Femenino.

La base de Colombia se mantiene con jugadoras como Carolina Arias y Jorelyn Carabalí en defensa; Ana María Guzmán y Manuela Vanegas

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El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia llega motivado tras vencer 2-1 a Venezuela, resultado que lo mantiene en la pelea por los primeros lugares del torneo. En ese compromiso, figuras como Leicy Santos y Linda Caicedo fueron determinantes, y se espera que repitan en el once titular.

La base del equipo se mantendría con jugadoras como Carolina Arias y Jorelyn Carabalí en defensa; Ana María Guzmán y Manuela Vanegas por las bandas; además de Marcela Restrepo, Lorena Bedoya y Manuela Pavi en el mediocampo. En ataque, la principal duda pasa por la delantera, donde Gisela Robledo podría ganarse un lugar tras su gol decisivo en el partido anterior.

Sobre el rival, Marsiglia fue claro en la dificultad del reto: “Chile es un rival importante… está entre las posiciones de clasificación directa y repechaje. Hay que tener cuidado y preparar muy bien el partido”.

Selección de Chile llega con la obligación de sumar tras caer ante Argentina

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Por su parte, Chile llega con la obligación de sumar tras caer ante Argentina, lo que lo convierte en un rival urgido de puntos. “Tenemos que tratar de sacudirnos de este golpe y rescatar puntos en Colombia y Uruguay”, afirmó su técnico, Luis Mena.

Colombia buscará hacerse fuerte en casa, con el respaldo de su gente, en un duelo que puede marcar el rumbo en la tabla y acercar el sueño mundialista.

La transmisión del encuentro estará a cargo de Canal RCN, a través de su señal de Deportes RCN, y también podrá seguirse vía streaming en la app oficial del canal, permitiendo a los aficionados no perderse ningún detalle del compromiso.

Colombia vs. Chile | EN VIVO: ¿Dónde ver? hora y canal - CONMEBOL - Liga de Naciones Femenina

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