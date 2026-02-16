¿Alfredo Morelos debió ser expulsado? "Aquí nadie llora"

Atlético Nacional no pudo reafirmar ese buen momento que ha demostrado en las primeras fechas de la Liga BetPlay. Perdió el invicto en la ciudad de Cali cayendo frente a los azucareros por la mínima diferencia gracias al gol de Juan Ignacio Dinenno.

Infortunadamente, Nacional pecó en el último momento para definir las acciones creadas y poder convertir goles para sacar adelante el marcador. Alfredo Morelos se topó con la mala definición y con un Pedro Gallese inspirado para salvar todas las opciones que tuvo el elenco antioqueño.

Esa caída tenía que llegar en algún momento y fue mejor en estas primeras fechas y no sobre el final cuando el club necesita las unidades para sellar la clasificación de cara a las fases finales. Alfredo Morelos habló de las acciones de gol fallidas y se refirió a una polémica cuando se cruzó con José Luis Caldera que terminó en amarilla para el delantero.

“ESTO NO ES DE LLORAR”; ALFREDO MORELOS SOBRE LA JUGADA CON JOSÉ LUIS CALDERA

La derrota servirá para recomponer algunos aspectos de cara para lo que viene. Alfredo Morelos sostuvo que una de las razones por las que se dio la caída fue por la falta de eficacia que tuvieron a lo largo de los 90 minutos y de una estelar participación de Pedro Gallese.

En zona mixta, Alfredo también se refirió al capítulo vivido con José Luis Caldera que terminó en amarilla para el atacante. Un cruce que se dio porque el zaguero pegó y Morelos le devolvió, una conducta más que futbolera y que se repite partido tras partido.

Se pensaba que la amarilla podía dar para más por la intención del atacante. El cordobés afirmó que, “no, hombre, qué expulsión. Me pegan, yo pego. Eso hace parte. Aquí nadie llora. El que llora es porque tiene miedo, entonces nada. Eso hace parte del fútbol. Si hubiese sido expulsión, ahí está para que se parara. Entonces nada. Seguir creciendo, seguir sumando, que es importante y bueno, vamos para adelante”.

LA NECESIDAD DE SALIR ADELANTE CON EL PROYECTO

Pese a esa situación que se presentó entre los dos jugadores, el delantero de Cereté, Córdoba avisó que, “venimos con las ganas, con la ambición de querer buscar un buen resultado, crear un buen partido. Creamos las opciones, no se nos dio y ya ellos nos convierten un gol a nosotros que nos pone entre la espalda y la pared”.

Posteriormente, habló de la reacción, “con mucha responsabilidad, mucha cabeza, manejar esta clase de partidos porque son partidos que se ponen intensos, con mucho carácter y mucho empuje”. Además, señaló el mal estado de la cancha, “la verdad, sí influyó. No vamos a hablar del tema porque nosotros tenemos que jugar donde nos toque y hacerlo bien”.

Sentenció que el hecho de no tener partidos entresemana será fundamental, “vamos a tener esta semana larguita para mejorar muchas cosas, tratar de mejorar esa llegada cuando tenemos el arco ahí de frente, saber qué compañero está ubicado para que entre la pelota.

En el partido anterior, yo creo que habíamos marcado de tres, cuatro goles, entonces son virtudes y hay partidos que son diferentes; debemos tener eso pendiente. Obviamente, debemos saber manejar la situación, saber en qué ocasión está el compañero para que la pueda meter. Y crear muchas opciones para definir de la mejor manera”.