Gustavo Florentín prepara su regreso al fútbol colombiano: este sería su equipo

La temporada 2026 arrancó de buena manera y con exigencias bastante altas en cuanto a resultados positivos, tanto para los jugadores como para los propios cuerpos técnicos, en donde justamente se ha visto que en varios equipos que no se han cumplido con las expectativas y eso conlleva a la respectiva destitución del cargo.

Recientemente Boyacá Chicó dio a conocer que no contaría más con el estratega tolimense, Flabio Torres, tras la última derrota ante Fortaleza en Bogotá. Sin embargo, el cuadro 'ajedrezado' no es el único que ha tenido que pasar por esta situación, ya que Jaguares también dio por finalizado su vínculo con José Márquez y ahora estaría en los planes contar con otro experimentado técnico como lo es Gustavo Florentín.

Lea también Se despide el cuarto técnico de la Liga Betplay: equipo lo hizo oficial

Florentín sería nuevo técnico de Jaguares en la Liga Betplay

Jaguares regresó a la máxima división del Fútbol Profesional Colombiano y ha tenido un arranque bastante regular que, por el momento, le mantiene un puesto asegurado en esta competencia, pero el cual se tiene que comenzar a mejorar con el pasar de los partidos.

José Márquez sumó un total de cinco partidos en la primera división dirigiendo a Jaguares, dejando un saldo de dos victorias, dos derrotas y un empate. La escuadra cordobesa logró sumar siete puntos que los ubicaron en la casilla 14, pero al parecer esto no terminó de convencer del todo a las directivas del club.

Lea también Gamero habló sobre su salida de Cali a pesar del triunfo ante Nacional

Tras caer goleado 5-0 frente a Boyacá Chicó y justo antes del duelo contra Santa Fe, Márquez decidió pasar su renuncia al cardo de entrenador, la cual fue aceptada por la mesa directiva que ahora está en búsqueda de un estratega que les permita mantenerse en la primera división con buenos resultados.

Para alcanzar este objetivo se estaría buscando un entrenador experimentado, extranjero, pero que conozca el nivel del Fútbol Profesional Colombiano, por lo que en los planes entró el nombre de Gustavo Florentín, quien no dirige desde el semestre de apertura de 2025 y con el cual ya habría acercamientos según dio a conocer el periodista deportivo, Mariano Olsen.

En otras noticias: Dimayor no publicará todos los audios del VAR

¿Cuál fue el último equipo en el que dirigió Florentín?

El paraguayo de 47 años con importante paso en el FPC dirigiendo a equipos como Pasto y Bucaramanga, volvería a dirigir en la Liga Betplay tras su salida de Águilas Doradas en abril de la temporada 2025 en donde se despidió con una victoria, dos empates y una derrota.