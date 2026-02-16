Colombia vs. Ecuador EN VIVO: Sudamericano Femenino Sub-20 HOY lunes

Este lunes 16 de febrero termina el descanso para las seis selecciones femeninas clasificadas al hexagonal final del torneo Sudamericano Sub-20 de fútbol, donde uno de los cruces de la jornada será protagonizado por Colombia y Ecuador.

El equipo dirigido por el técnico Carlos Paniagua empieza su camino en esta fase final del torneo avalado por la Conmebol, el cual no solo dará título al que quede primero en el hexagonal, sino que también ofrecerá boleto a los 4 mejores ubicados para el Mundial de la categoría que se jugará en Polonia a partir del próximo septiembre.

Así llega Colombia y Ecuador a la primera fecha del hexagonal final

El conjunto ‘cafetero’ llega al compromiso con buenas sensaciones tras quedarse con el liderato del Grupo A luego de registrar dos empates y dos victorias, un invicto sin perder que quiere seguir manteniendo ante Ecuador, además, la arquera Luisa Agudelo no ha recibido anotaciones en lo que va del torneo, una buena señal de la defensa colombiana.

Por su parte, el equipo ecuatoriano logró clasificar a este hexagonal final del Sudamericano luego de vencer 4-0 a Perú y obtener el tercer puesto en el Grupo B con 6 puntos, detrás de Brasil que se quedó con 9 y el líder Argentina, que con puntaje perfecto de 12 unidades se llevó el liderato de la zona.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Colombia vs. Ecuador

El partido de la primera fecha en el hexagonal final de la presente edición del Sudamericano Femenino Sub-20 se llevará a cabo este lunes 16 de febrero a partir de las 8:00 de la noche en Colombia, duelo que se podrá ver en este país por el Canal RCN y también por la App del Canal RCN.

En países de Latinoamérica se podrá disfrutar del compromiso por DirecTV Sports, en Paraguay por Tigo Sports, mientras que para los Estados Unidos se tendrá que sintonizar la plataforma en ‘streaming’ de ViX.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 20:00 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 21:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 22:00 horas

ET Estados Unidos: 20:00 horas

PT Estados Unidos: 17:00 horas.