Colombia debuta en el Hexagonal Final Sub-20: la deuda pendiente de Carlos Paniagua

Este lunes arrancan las emociones del Hexagonal Final del Sudamericano Sub-20 Femenino con la presencia de la Selección Colombia que cierra la primera fecha ante Ecuador en el último turno de partidos en Paraguay. A partir de las 8 de la noche en horario colombiano se llevará el compromiso.

Para clasificar a esta instancia, las dirigidas por Carlos Paniagua sellaron el paso con ocho unidades, producto de dos victorias y de dos empates. Fueron líderes en busca de afirmarse como candidatas para llevarse el título por primera vez en su historia.

LA DEUDA PENDIENTE DE COLOMBIA

Esa deuda pendiente parece ser compartida. No solo es de Colombia, sino de Ecuador, Paraguay, Venezuela y Argentina en este Hexagonal Final. Y es que, la rival a vencer es nada más ni nada menos que Brasil en estas instancias. La segunda fecha será ese duelo frente a las brasileñas para el seleccionado cafetero.

Se han jugado diez ediciones del Sudamericano Femenino Sub-20 y las únicas ganadoras en esta competencia han sido las brasileñas que no ceden el terreno frente a las demás rivales. En esta undécima ocasión, Colombia tendrá que dar el golpe y vencer esa deuda que tiene en estas fases definitivas.

Si bien Colombia ha podido clasificar a tres Mundiales, nunca lo ha hecho como campeona. Fue subcampeona en el 2010 y en el 2022 perdiendo en ambas ocasiones contra Brasil que es la única reina de esta competencia. Este será el primer punto que la ‘Tricolor’ deberá corregir con un título para disputar la Copa del Mundo de Polonia.

Las dirigidas por Carlos Paniagua son fieles candidatas, pero el enfrentar a Brasil puede ser determinante, dado que el historial poco favorece a las colombianas en este tipo de instancias.

Este Hexagonal Final dará cuatro cupos para el Mundial de Polonia y se jugará con un sistema de todos contra todos. La campeona será la que más puntos sume después de las cinco fechas por disputar. Esa disputa por el título pareciera ser entre Brasil, Argentina y Colombia, pero cualquier cosa podría suceder.

LA DEUDA DE CARLOS PANIAGUA CON LA SELECCIÓN COLOMBIA

Además de esa necesidad de romper y dar un golpe a la historia desbancando a Brasil, el otro tema es que, si bien el proyecto de Carlos Paniagua con la selección ha sido positivo, el antioqueño nunca ha podido celebrar un título. Esa es la urgencia que tiene Paniagua para pensar en dar un salto más grande para tomar en algún momento el cargo de la selección de mayores.

Carlos Paniagua ha dirigido dos Sudamericanos Sub-20. El primero fue subcampeón, el segundo fue tercera. En su tercer torneo del continente, está en busca de dar ese golpe y meterse en la historia como el campeón.

Por su parte, en la Selección Colombia Sub-17, la historia ha sido similar. Carlos Paniagua ha estado en el banquillo en tres ocasiones y ha quedado dos veces subcampeona y en la siguiente fue cuarta clasificando al Mundial. Paniagua tendrá que vencer a Brasil en este caso y lograr su primer título como entrenador del seleccionado cafetero.