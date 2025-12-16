Colombia vs Perú EN VIVO HOY martes 16 de diciembre - Hora y canal para ver la Copa UC sub 16

La Selección Colombia Sub-16 debutará este martes 16 de diciembre en la Copa UC Santiago de Chile, cuando enfrente a Perú por la primera fecha del certamen internacional.

Lea también Convocatoria de la Selección Colombia de Futsal para los amistosos ante Francia y Croacia en diciembre

El compromiso se disputará en el estadio Universidad Católica, en la capital chilena, escenario que recibirá a varias de las selecciones juveniles más prometedoras del continente.

El equipo colombiano es dirigido por el entrenador Fredy Hurtado, quien convocó a un grupo de 21 futbolistas para afrontar el torneo y evaluar nuevas alternativas de cara a futuros procesos.

Para este primer partido, Colombia saldrá con la siguiente alineación titular: Luigi Ortiz; Anderson Murillo, Santiago Vallecilla, Juan Fori, Edwin Estrella; Éider Carillo, Éder Torres, Samuel Martínez; José Escorcia, John Maturana y Adrián Mosquera.

El duelo ante el seleccionado peruano marcará el inicio del camino cafetero en un campeonato que servirá como vitrina internacional para el talento juvenil.

El encuentro está programado para iniciar a las 7:30 de la mañana, hora colombiana, y representa una primera prueba exigente para el combinado nacional en suelo chileno.

Lea también Luis Ramos fue anunciado por un 'grande' luego de salir de América

Colombia vs Perú sub 16: cómo VER EN VIVO HOY martes 16 de diciembre

El partido Colombia vs Perú por la Copa UC Santiago de Chile, se disputará este martes 16 de diciembre a partir de las 7:30 (hora colombiana). El evento no tendrá transmisión de televisión, pero se podrá seguir a través de las redes sociales de la Selección Colombia y DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 7:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 9:30

Bolivia y Venezuela: 8:30

Estados Unidos: 6:30 (D.C. y Florida) - 7:30 (Chicago) - 4:30 (Los Ángeles)

México: 6:30

España: 14:30

Tweets by FCFSeleccionCol