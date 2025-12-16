Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
América de Cali

Luis Ramos fue anunciado por un 'grande' luego de salir de América

El delantero peruano tuvo un buen desempeño en el equipo vallecaucano, pero fue difícil negociar su permanencia.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Luis Ramos fue anunciado por un grande tras salir de América
Luis Ramos, futbolista peruano // Colprensa

Luis Ramos ya tiene nuevo equipo, pues en la noche del 15 de diciembre, Alianza Lima anunció su incorporación como refuerzo para la temporada 2026.

Convocatoria de la Selección Colombia de Futsal para los amistosos ante Francia y Croacia en diciembre

Lea también

Convocatoria de la Selección Colombia de Futsal para los amistosos ante Francia y Croacia en diciembre

El delantero peruano, de 26 años, firmó contrato hasta diciembre de 2028, luego de que el club blanquiazul adquiriera un porcentaje de su ficha.

La llegada de Ramos se da tras su paso por América, equipo en el que tuvo un buen rendimiento, pero que finalmente hizo poco por retenerlo una vez finalizado su vínculo.

Estadísticas de Luis Ramos en América

Durante su etapa en el club, Luis Ramos disputó 50 partidos oficiales, en los que marcó 13 goles y entregó tres asistencias.

Ramos había arribado a América procedente de Cusco FC, a préstamo por un año con opción de compra, la cual no fue ejecutada por la institución.

Su fichaje es considerado uno de los más importantes de Alianza Lima y del fútbol peruano en general de cara a 2026, tanto por su presente como por su proyección.

Andrés Ricaurte tiene nuevo equipo en la Liga BetPlay luego de su paso por Fortaleza

Lea también

Andrés Ricaurte tiene nuevo equipo en la Liga BetPlay luego de su paso por Fortaleza

Además, el delantero es habitualmente convocado a la Selección Perú, lo que le aporta un valor adicional a la operación.

Antes de su llegada a Alianza, Luis Ramos también defendió los colores de Cantolao, Carlos Mannucci, Carlos Stein, Llacuabamba, Deportivo Municipal y Los Chankas.

En esta nota

América de Cali Alianza Lima Fútbol Internacional Mercado de Fichajes