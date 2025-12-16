Luis Ramos fue anunciado por un 'grande' luego de salir de América

Luis Ramos ya tiene nuevo equipo, pues en la noche del 15 de diciembre, Alianza Lima anunció su incorporación como refuerzo para la temporada 2026.

El delantero peruano, de 26 años, firmó contrato hasta diciembre de 2028, luego de que el club blanquiazul adquiriera un porcentaje de su ficha.

La llegada de Ramos se da tras su paso por América, equipo en el que tuvo un buen rendimiento, pero que finalmente hizo poco por retenerlo una vez finalizado su vínculo.

Estadísticas de Luis Ramos en América

Durante su etapa en el club, Luis Ramos disputó 50 partidos oficiales, en los que marcó 13 goles y entregó tres asistencias.

Ramos había arribado a América procedente de Cusco FC, a préstamo por un año con opción de compra, la cual no fue ejecutada por la institución.

Su fichaje es considerado uno de los más importantes de Alianza Lima y del fútbol peruano en general de cara a 2026, tanto por su presente como por su proyección.

Además, el delantero es habitualmente convocado a la Selección Perú, lo que le aporta un valor adicional a la operación.

Antes de su llegada a Alianza, Luis Ramos también defendió los colores de Cantolao, Carlos Mannucci, Carlos Stein, Llacuabamba, Deportivo Municipal y Los Chankas.