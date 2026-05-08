Colombia vs Portugal cuesta más que una entrada para el Super Bowl

El partido entre la Selección de Colombia y la Selección de Portugal, por la fase de grupos del Mundial 2026 ya se perfila como uno de los eventos deportivos más cotizados del año. Aunque apenas corresponde a la primera ronda del torneo, el precio de las entradas en reventa ha alcanzado cifras superiores a las de la última Super Bowl, reflejando la enorme expectativa que rodea este compromiso.

Colombia vs Portugal cuesta más que una entrada para la Super Bowl

El encuentro se disputará el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, escenario que reunirá a dos selecciones ubicadas entre las 15 mejores del ranking FIFA y que además podría marcar la última aparición mundialista de Cristiano Ronaldo.

Según datos de plataformas especializadas en reventa, las entradas más económicas rondan actualmente los 2.500 dólares, una cifra superior al precio promedio de acceso para la Super Bowl 2025, calculado en 2.109 dólares. En algunos portales oficiales de reventa vinculados a FIFA, incluso aparecieron boletos ofertados por cifras desorbitadas que superan los cinco millones de dólares.

Es la posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo en su último Mundial

La publicación hecha por The Wall Street Journal explica que el fenómeno tiene varias explicaciones. Una de las principales es la enorme presencia de aficionados colombianos en Florida, donde viven cerca de 500.000 personas de origen colombiano.

A eso se suma el atractivo de Portugal y la posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo en su último Mundial, lo que convirtió este duelo en uno de los más demandados de toda la fase de grupos

La pasión por la Selección Colombia ha llevado a muchos aficionados a hacer sacrificios económicos impensados. Ese fue el caso de Andy Loaiza, un colombiano residente en Florida, quien terminó pagando 8.650 dólares por tres entradas: “Sigo pensando que es una locura, pero quiero muchísimo a la selección nacional”, confesó.

La FIFA sostiene que los precios responden al comportamiento del mercado y recuerda que los ingresos del torneo financian programas de desarrollo del fútbol en más de 200 países. Sin embargo, el debate sobre los elevados costos del Mundial 2026 sigue creciendo a pocas semanas del inicio del torneo más esperado del planeta.