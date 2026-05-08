En las horas de la noche del jueves 7 de mayo, Deportivo Independiente Medellín recibía a Flamengo de Brasil por un partido correspondiente a la cuarta jornada del grupo A de la siempre apasionante Copa Libertadores de América.



El árbitro central del juego, el venezolano Jesús Valenzuela, dio a las 7:30 p. m., hora colombiana, el pitazo inicial, pero apenas unos segundos después el compromiso tuvo que ser suspendido por una serie de protestas de los hinchas del Medellín hacia la directiva.

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Bombas y bengalas

Las bengalas y el mal comportamiento de los aficionados le quitaron la paz al juego. Debido a la situación, los jugadores de ambos clubes fueron retirados del terreno de juego. Tiempo después, el cotejo se canceló oficialmente.



Tras lo sucedido, como era de esperarse, la prensa brasileña se pronunció. Ge Globo, por ejemplo, hizo una descripción de lo que aconteció en el estadio Atanasio Girardot, al que también acudieron aficionados de Flamengo, donde juega el colombiano Jorge Carrascal.

Reacción de la prensa brasileña

"Independiente Medellín atraviesa un período turbulento y, como resultado, ha sido blanco de protestas de la afición local. Incluso antes de que rodara el balón, el equipo colombiano fue abucheada. En un ambiente hostil, los miembros de los grupos organizados del DIM acudieron al partido vestidos de negro y con el rostro cubierto. Justo cuando el balón estaba a punto de rodar, comenzaron a lanzar bombas y bengalas hacia el campo. También hubo un incendio en las gradas de Atanasio Girardot", indicó el portal.



"Como el ambiente tenso no sorprendió a la organización local, se colocaron barandillas alrededor del campo. Aficionados independientes de Medellín —que habían estado organizando abiertamente la protesta en las redes sociales— invadieron el campo y comenzaron a lanzar estas vallas", añadió.

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Se espera una fuerte sanción

Tras lo sucedido en el principal escenario deportivo de la capital del departamento de Antioquia, se espera que en las próximas horas la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sancione de manera severa al equipo que es dirigido de manera interina por Sebastián Botero.



Deportivo Independiente Medellín ocupa la tercera casilla de la tabla de posiciones con cinco puntos. Por el momento, está quedando eliminado de la Copa Libertadores de América e iría al repechaje de la Copa Conmebol Sudamericana.