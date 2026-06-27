Colombia vs Portugal: Inteligencia Artificial ya predijo al ganador

La Selección Colombia afrontará uno de los retos más complicados en la Copa Mundial, junto a una de las grandes potencias del fútbol mundial, la Selección de Portugal, la cual cuenta con grandes estrellas como Bruno Fernandes, Joao Félix y el propio Cristiano Ronaldo, el máximo goleador de la historia del fútbol.

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La 'tricolor' llega a este compromiso con la obligación de sumar de a tres unidades con el fin de clasificar como primero del Grupo K para tener un camino más "sencillo" en las siguientes instancias rumbo al título, aunque según la Inteligencia Artificial este objetivo no sería tan fácil como se espera y ya dio el respectivo marcador.

Esto pasará entre Colombia y Portugal en el Mundial

La fase de grupos del Mundial 2026 llega a uno de sus encuentros más esperados con el choque entre Colombia y Portugal, un partido que definirá al líder del Grupo K y que promete ser uno de los más atractivos de la jornada, llevándose las miradas de todo el mundo.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegan a este compromiso con un parte más de tranquilidad, ya que tienen la ventaja de que el empate les basta para conservar el liderato del grupo. Además, la 'tricolor' ha sido una de las selecciones más sólidas del torneo, con dos victorias consecutivas ante Uzbekistán y el Congo.

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Portugal, por su parte, llega con la obligación de ganar. Después de un inicio irregular frente a la República Democrática del Congo, reaccionó con autoridad al golear 5-0 a Uzbekistán, resultado que devolvió la confianza, pero que deja un predicamento más complicado para el desenlace del encuentro contra la Selección Colombia.

Sin embargo, la Inteligencia Artificial ya aclaró un poco el panorama y decretó que: "La predicción más repetida entre analistas apunta a un encuentro muy cerrado y de pocos goles. Un empate 1-1 aparece como un resultado altamente probable debido al contexto del grupo, aunque Portugal necesita asumir más riesgos para quedarse con el primer lugar".

¿Dónde ver Colombia vs Portugal?

En cuanto a la transmisión del partido entre Colombia y Portugal el sábado 27 de junio sobre las 18:30 hora Colombia, esta podrá verse en Canal RCN, señal que tendrá la cobertura oficial del partido para Colombia. La cadena ofrecerá la señal en directo con toda la previa, el desarrollo del juego y el análisis posterior.

Además, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de la aplicación del Canal RCN, disponible para dispositivos móviles y plataformas digitales, lo que permitirá ver el partido en vivo desde cualquier lugar con conexión a internet.