Se cayó la llegada del nuevo director técnico de Nacional

Atlético Nacional vuelve a ser el centro de atención en el FPC, ya que la novela con su director técnico continúa tras una serie de complicaciones que se habrían presentado en medio de la negociación.

Reinaldo Rueda es justamente el protagonista de este nuevo episodio, ya que era el principal candidato a dirigir al 'verde paisa', se habría dado a conocer que ya tendría todo acordado, pero salió nueva información con otras prioridades para el estratega.

Reinaldo Rueda ya no llegaría a Nacional

Nacional se encuentra en medio de una reestructuración intensiva dentro del equipo, en donde se espera se hagan varios movimientos para que el equipo pueda retornar a sus tiempos de gloria y reivindicarse con los hinchas.

Por el momento no se conoce de manera oficial los jugadores que ya no estarán presentes con el equipo, pero si que Diego Arias no continúa en el cargo como director técnico. Razón por la cual hicieron una exhaustiva búsqueda y se toparon con Reinaldo Rueda, con quien ya se habría arreglado todo hace varios días.

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Recientemente se dio a conocer que Reinaldo Rueda, un viejo conocido de la institución, ya habría un acuerdo y solamente haría falta la presentación oficial.

Sin embargo, es una búsqueda de mayor estabilidad y tranquilidad en su vida personal y familiar, Rueda se habría inclinado por dejar en espera el negocio con el cuadro 'verdolaga'.

Edwin Cardona saldría de Nacional

De acuerdo con información de Felipe Sierra y en conjunto con Gustavo Peralta, periodista peruano, Edwin Cardona tiene dos opciones en su futuro. Por un lado, renovar su contrato que finaliza el 30 de junio de 2026, o salir con destino a Universitario de Deportes.

Edwin Cardona cuenta con las dos posibilidades, la de renovar su contrato con la propuesta oficial por parte de Atlético Nacional, o esperar que se consolide la oferta que ya envió Universitario de Deportes por el volante antioqueño. La decisión tiene que llegar en próximos días, dado que a final de mes termina su vínculo.

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Nacional quiere fichar a Franco Armani

Actualmente, Armani tiene contrato con River Plate hasta el 31 de diciembre de este año. Mientras tanto, Nacional continúa estudiando alternativas para una posición clave y en la lista aparecen dos porteros de perfil mundialista que podrían marcar el futuro del arco verdolaga.