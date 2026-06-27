Los hinchas de la Selección Colombia vibraron en las horas de la noche de este viernes 26 de junio en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Los aficionados cafeteros cantaron a todo pulmón en el banderazo.



Este banderazo se da antes del duelo ante la selección de Portugal, que se va a disputar este sábado 27 de junio. El compromiso empezará a las 6:30 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal RCN.

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Colombia se enfrenta a Portugal

El partido corresponderá, como bien se sabe, a la tercera y última fecha del grupo K de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El estadio de Miami estará a reventar. Más de la mitad de los aficionados presentes en el escenario deportivo serán colombianos. Los estadios de la Ciudad de México y el de Guadalajara se llenaron de cafeteros.

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La hinchada colombiana dice presente

Los hinchas colombianos, con el paso de los partidos, se consolidan como una de las mejores hinchas de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. En México dijeron presente y en Estados Unidos hacen lo propio.

La Selección Colombia disputará con Portugal el liderato del grupo K del certamen orbital. Con la victoria o incluso con un empate, el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo ganará la zona.

Las palabras de Lucumí

Y de cara al mismo duelo, Jhon Lucumí, central de la tricolor, se pronunció. “Cristiano es una leyenda del fútbol mundial, sabemos lo que representa, pero Portugal es peligroso por su selección, por los talentos que tiene. Sabemos que tiene jugadores a nivel mundial muy top y tiene un gran entrenador”, dijo.



“Lo que debemos hacer nosotros, nada, seguir trabajando como lo venimos haciendo, seguir en ese crecimiento que tuvimos en los dos primeros partidos. Seguir por ese camino, minimizar los errores que hemos cometido. Poder mejorar, que eso nos va a venir muy bien en lo que resta del Mundial”, añadió.