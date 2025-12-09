Colombia vs Portugal rompe récords entre los partidos más caros del Mundial 2026

El duelo entre la Selección Colombia y la poderosa Portugalse convirtió, casi de inmediato, en uno de los eventos más cotizados de la primera fase del Mundial 2026. La enorme demanda provocó una escalada inesperada en el precio de las entradas, que en cuestión de horas alcanzaron cifras que muchos hinchas jamás imaginaron.

Lea también DT de Portugal pasó por alto a James y Luis Díaz, y prefirió hablar de Hugo Rodallega

Desde el primer momento, el anuncio del enfrentamiento desató lo que podría describirse como una “fiebre” global. Los seguidores de ambos combinados, sumados a miles de curiosos y amantes del fútbol internacional, saturaron las plataformas autorizadas para adquirir tiquetes.

La presencia de Cristiano Ronaldo, posiblemente en su última Copa del Mundo, ha sido un factor determinante. La nota original de Semana subraya que esta verdadera avalancha de compradores disparó los valores hasta niveles que no se habían visto para un duelo de la fase de grupos.

Con el paso de los minutos, el costo de las boletas dejó de ser razonable. Los informes señalan que los tiquetes más económicos superan ya los 8 millones de pesos, mientras que las entradas en zonas preferenciales pueden trepar hasta cerca de 14 millones. Este fenómeno convierte al encuentro entre colombianos y lusos en el cuarto más costoso del certamen, superado únicamente por las semifinales y la gran final. Para muchos seguidores, esta cifra representa un obstáculo insalvable.

En otras noticias

Por si fuera poco, el mercado secundario elevó aún más la alarma. Portales de reventa legal registraron cotizaciones de más de 2.000 dólares, y en casos extremos, montos que rondaron los 3.000 USD a pocas horas del sorteo.

En palabras de varias plataformas deportivas citadas por Semana, la euforia fue tan explosiva que algunas localidades VIP se cotizaron por encima de los 90 millones de pesos, un valor equivalente a una experiencia completamente exclusiva y alejada del alcance del hincha promedio.

A medida que la situación se hizo visible, crecieron también las explicaciones sobre este encarecimiento sin precedentes. Una combinación de elementos explica el alza: la expectativa por ver a Ronaldo en acción, la ilusión de los seguidores colombianos de presenciar el regreso de su selección a un Mundial y el atractivo de un escenario como Miami, donde la comunidad latina mantiene una presencia masiva. Además, la flexibilidad de los mercados digitales de reventa permite ajustar los valores según la intensidad de la demanda.

Frente a este panorama, la organización del torneo decidió enviar un mensaje de tranquilidad. La FIFA recordó la existencia de un sistema oficial que permitirá revender tiquetes dentro de un entorno regulado y seguro. Este mecanismo busca reducir la especulación desbordada y evitar fraudes, motivo por el cual recomiendan evitar portales no verificados. Para los seguidores interesados en asistir, la sugerencia es clara: esperar las fechas oficiales de venta y desconfiar de ofertas exageradas.

Lea también Jesurún y el Mundial 2026: Explicó cual será el plan de la selección Colombia

Para muchos aficionados, el sueño de cantar el gol de Colombia en el estadio se transforma en un lujo reservado para pocos. Sin embargo, la ilusión no se apaga. El fervor por ver a la Tricolor medir fuerzas ante una potencia europea continúa alimentando el imaginario colectivo, incluso si la mayoría deberá seguir el duelo desde casa