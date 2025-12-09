Jesurún y el Mundial 2026: Explicó cual será el plan de la selección Colombia

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, habló este lunes en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio y entregó detalles clave sobre cómo se está diseñando la logística final para la Selección Colombia previo a la Copa del Mundo 2026. El dirigente abordó sedes de amistosos, la planificación en la altura de Ciudad de México y hasta el impacto de las elecciones presidenciales durante el torneo.

Amistosos de peso y un plan de adaptación por la altura

Mientras miembros del cuerpo técnico y del área logística ya trabajan en México evaluando sedes, Jesurún confirmó que los amistosos previos, si todo se concreta como está planeado, serían contra Croacia en Orlando y Francia en Washington.

“Estamos terminando de finiquitar esas opciones. Tenemos un par más, pero esas son las que más están a la mano”, señaló en Caracol Radio.

La gran preocupación de Néstor Lorenzo radica en el debut en Ciudad de México, un condicionante físico que el entrenador trató de anticipar tras el sorteo. Jesurún, sin embargo, pidió tranquilidad:

“Portugal también tiene alguna preocupación porque le tocan los dos partidos a la 1 de la tarde en Houston. Hay que asimilar lo que nos tocó y trabajar en lo fisiológico para salir airosos”.

Colombia disputará su primer duelo contra Uzbekistán el 17 de junio y luego jugará en Guadalajara antes de cerrar la fase de grupos en Miami frente a los portugueses.

Calendario, vacaciones y elecciones: el panorama completo

El presidente de la FCF explicó que el objetivo es que los 26 convocados lleguen en óptimo estado físico y mental. Por ello, el plan contempla unos días de descanso tras el final de la temporada europea y más partidos de preparación además de los ya mencionados.

“Lo primero es ver qué vamos a hacer a partir del 20 de mayo cuando los jugadores regresen de sus clubes, por lo menos uno o dos partidos antes del inicio”, afirmó.

Asimismo, Jesurún admitió preocupación por el contexto nacional, la eventual segunda vuelta presidencial coincidirá con el Mundial, tal como ocurrió en 2014 y 2018. Aun así, confía en que el fútbol sirva para unir al país.

Finalmente, analizó a los rivales: Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje A (Nueva Caledonia, Congo o Jamaica). Aunque reconoce que Portugal es una potencia, ve a Colombia preparada.

“Jugamos contra varios cabezas de serie en los últimos años y lo hicimos de tú a tú con resultados positivos. Muy concientizados y con el deseo de que el trabajo empiece antes del Mundial”.

La Selección Colombia ya tiene la hoja de ruta marcada, amistosos exigentes, adaptación a tres climas distintos y una logística milimétrica para afrontar un debut desafiante en la altura. Con el respaldo dirigencial y un plan claro, el sueño mundialista empieza, desde ya, a tomar forma.