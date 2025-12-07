DT de Portugal pasó por alto a James y Luis Díaz, y prefirió hablar de Hugo Rodallega

Las reacciones tras el sorteo del Mundial 2026 no se hicieron esperar, y una de las más llamativas fue la del seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, luego de confirmarse que su equipo integrará el grupo K junto a la Selección Colombia.

Lea también Marino Hinestroza dejaría de jugar en Nacional y daría el salto a la Premier League

Lejos de referirse a figuras mediáticas como Luis Díaz o James Rodríguez, el técnico español sorprendió al centrar su discurso en un nombre inesperado: Hugo Rodallega, delantero de 40 años y actual jugador de Independiente Santa Fe.

Lo que dijo Roberto Martínez sobre Hugo Rodallega

“Colombia siempre me recordará a un futbolista que respeto mucho y para mí es un referente del fútbol colombiano, Hugo Rodallega. Él simboliza el jugador de Colombia. Competitivo, que se sabe adaptar a distintos tipos de juego, que tiene magia”, afirmó Martínez.

El vínculo entre ambos no es casual. Roberto Martínez y Rodallega coincidieron durante tres temporadas en el Wigan: 2009-10, 2010-11 y 2011-12, una etapa clave para ambos en la Premier League.

Durante ese periodo, el delantero colombiano se consolidó como uno de los referentes del club inglés, siendo pieza fundamental en el proyecto deportivo que lideró el hoy seleccionador de Portugal.

En esos tres años, Rodallega disputó 102 partidos oficiales con el Wigan, en los que convirtió 21 goles y aportó 17 asistencias, números que marcaron su huella en el equipo (en el curso 2008-2009, con otro DT, disputó 15 juegos y marcó tres goles).

De hecho, el atacante es reconocido como el máximo goleador histórico del Wigan en la Premier League, un registro que aún lo mantiene en lo más alto de las estadísticas del club.

Así, mientras Portugal se prepara para enfrentar a Colombia en el Mundial, Roberto Martínez dejó claro que, más allá de las estrellas actuales, su memoria futbolística con el país está marcada por el nombre de Hugo Rodallega.