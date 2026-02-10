Colombia vs Uruguay EN VIVO HOY 10 febrero - Sudamericano U20

Se aproxima la fecha 4 del Sudamericano, la penúltima de la fase de grupos del certamen, la cual contará con cuatro partidos de gran intensidad que comenzarán a partir del martes 10 de febrero y que podrán ir determinando a los primeros clasificados a la próxima ronda.

Colombia y Uruguay serán justamente las protagonistas de inaugurar esta nueva jornada de la competencia, un duelo definitivo que podría determinar la selección que se quedaría con el primer lugar de la tabla de posiciones del Grupo A y de paso con un "pie adentro" en la siguiente fase de la competencia.

La 'tricolor' llega justo en la segunda casilla con cuatro unidades tras haber debutado con empate ante Chile sin goles y con una reciente victoria por la mínima diferencia contra Venezuela.

Mientras que la escuadra 'charrúa' es tercera con los mismos puntos y un saldo de una victoria contra Chile, un empate frente a Paraguay y derrota en su debut frente a Venezuela.

El partido entre Colombia vs Uruguay por la cuarta fecha del Sudamericano Femenino U20 se disputará este martes 10 de febrero a partir de las 4:00 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver en el Canal RCN y DSports, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

TABLA DE POSICIONES DEL SUDAMERICANO SUB-20

Grupo A

1. Paraguay, 4 (+4)

2. Colombia, 4 (+1)

3. Uruguay, 4 (-1)

4. Venezuela, 3

5. Chile, 1

Grupo B

1. Brasil | 6 puntos | +6 DG

2. Argentina | 6 puntos | +5 DG

3. Ecuador | 3 puntos | +4 DG

4. Perú | 3 puntos | -2 DG

5. Bolivia | 0 puntos | -13 DG