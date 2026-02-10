Jhon Durán reveló el jugador que fue clave para su llegada al Zenit

Jhon Jáder Durán ya viste de celeste. El delantero colombiano fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Zenit de San Petersburgo y comenzó una etapa que considera determinante para su crecimiento profesional. Sin embargo, su decisión no fue solo deportiva, tuvo acento colombiano.

Wilmar Barrios jugó un papel fundamental.

Tras finalizar su paso por el fútbol turco, el atacante de 22 años aceptó la cesión al club ruso hasta el final de la temporada y de inmediato se sumó a los entrenamientos. En sus primeras horas con el equipo, dejó claro que el respaldo de su compatriota fue clave para dar el “sí”.

El consejo que pesó

Durán reveló que habló con Barrios antes de cerrar la transferencia y que el mediocampista le explicó de primera mano cómo funciona el club, la ciudad y la exigencia del torneo.

“Estuve hablando con Wilmar y me ayudó mucho en todo el proceso, me explicó todo. Decidí venir al Zenit por el club y el reto. Me ayudará en mi desarrollo como jugador y quiero formar parte del equipo. El club me quería aquí, y eso me motivó”, contó el delantero.

La experiencia del ex Boca Juniors y Selección Colombia, ya consolidado en Rusia, terminó siendo una guía para facilitar la adaptación del joven atacante, que llega con la misión de aportar gol inmediato.

Hambre de títulos

Más allá del apoyo recibido, Durán dejó claro que su llegada no es solo para sumar minutos. Quiere ser protagonista.

“Como cualquier futbolista, siempre aspiro a ser el número uno. Haré todo lo posible para llevar al equipo al título. Quiero marcar muchos goles y ayudar al equipo a progresar”, aseguró.

El colombiano asumirá esa responsabilidad con un número simbólico: el dorsal 9, el clásico de los goleadores.

“Es un número muy importante para mí. Me identifica y estoy muy contento de volver a usarlo”, añadió.

Conexión colombiana

Con Barrios como referente y Durán como nueva apuesta ofensiva, Zenit refuerza su acento colombiano para pelear la liga rusa. La experiencia de uno y la potencia del otro prometen ser una sociedad clave en el ataque del equipo de San Petersburgo.

Ahora, el balón hablará. Pero la primera asistencia ya llegó… fuera de la cancha. Y fue de Wilmar Barrios.