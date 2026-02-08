Colombia vs Venezuela EN VIVO, 8 de febrero: hora y canal Sudamericano Sub-20 Femenino

Arranca la tercera fecha del Sudamericano Femenino Sub-20 que se disputa en Paraguay, entre las ciudades de Asunción y Villa Elisa. El Grupo A sigue dando de qué hablar con un vibrante partido entre la Selección Colombia contra su similar de Venezuela.

Vea también: ¿Lorenzo los convocará? Los tres jugadores de Santa Fe que fue a ver a Techo

El seleccionado colombiano dirigido por Carlos Paniagua no pudo celebrar en la primera salida después de haber descansado en la jornada inicial. Se midió con Chile en la segunda fecha e igualó sin goles contra la ‘Roja’ en un encuentro en el que sufrieron bastante y que no pudieron crear opciones de gol.

Luisa Agudelo fue la gran figura con una volada estelar ante un intento de Ámbar Figueroa en un tiro libre que pudo ser la apertura en el marcador de Chile y la derrota de Colombia.

Por su parte, Venezuela tuvo descanso en la segunda jornada y ya suma una victoria en el campeonato Sudamericano después de haber sacado adelante el marcador frente a Uruguay. Las venezolanas ganaron con un resultado de 2-0 y ahora buscarán un nuevo triunfo para afianzarse.

Le puede interesar: [VIDEO] Luis Díaz brilló: dos penales y doblete de golazos contra el Hoffenheim

La victoria de Venezuela ante Colombia podría empezar a definir aspectos para la clasificación al Hexagonal final que dará los boletos para el Mundial de la categoría que se disputará en septiembre con Polonia como sede.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE COLOMBIA VS VENEZUELA EL DOMINGO 8 DE FEBRERO POR EL SUDAMERICANO FEMENINO SUB-20

El partido entre Colombia vs Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub-20 que se desarrollará en el Estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, Paraguay arrancará a partir de las 4 de la tarde de Colombia y 5 de la tarde de Venezuela. El juego se podrá ver por la app del Canal RCN y por DSports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO COLOMBIA VS VENEZUELA

Colombia, Ecuador y Perú: 4:00 P.M.

México: 3:00 P.M.

Lea también: ¿Lorenzo los convocará? Los tres jugadores de Santa Fe que fue a ver a Techo

Bolivia y Venezuela: 5:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 6:00 P.M.