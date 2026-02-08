¿Lorenzo los convocará? Los tres jugadores de Santa Fe que fue a ver a Techo

Por partido adelantado, Fortaleza e Independiente Santa Fe se vieron las caras en un vibrante partido, sobre todo en el primer tiempo que dejó grandes impresiones en ambas escuadras. Los ‘Atezados’ y los cardenales tuvieron grandes oportunidades con Andrés Juan Arroyo como figura en el equipo local y Andrés Mosquera Marmolejo, como siempre en la visita.

En el palco del Estadio Metropolitano de Techo, hubo una visita de lujo con la presencia de Néstor Gabriel Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia que está ultimando detalles para los amistosos de Fecha FIFA de marzo ante Croacia y Francia y el reto mayor del Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Últimamente, Néstor Lorenzo ha estado presente en importantes partidos del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) en busca de alternativas. Sin embargo, el entrenador en sus convocatorias normalmente ignora a los jugadores de la Liga BetPlay. Más allá de David Ospina, Andrés Román, y en su momento, Marino Hinestroza, no ha tenido en cuenta otros.

¿LOS CONVOCARÁ A SELECCIÓN COLOMBIA? LOS JUGADORES QUE PODRÍAN ESTAR EN ALGUNA CONVOCATORIA

Néstor Lorenzo ha reiterado en distintas declaraciones que ya tiene una base de jugadores que convocará para la Selección Colombia en el Mundial. No habría mucho cambio, pero la Liga BetPlay puede tener protagonismo en una que otra citación.

Durante los últimos años, Santa Fe ha tenido tres nombres que perfectamente podrían ser candidatos para llegar a la Selección Colombia. Uno de ellos tuvo un 2025 de ensueño y con 40 años, ganó el premio a mejor delantero, mejor jugador y el goleador del año. Se trata nada más ni nada menos que de Hugo Rodallega.

El delantero fue borrado del combinado nacional cuando llegó José Pékerman y con Néstor Lorenzo tampoco ha habido una conversación clara que lo pueda acercar a la selección. Hugo Rodallega todavía no ha tenido el impacto deseado en este 2026, pues, en la Liga BetPlay no cuenta con anotaciones todavía.

Por otro lado, el segundo que podría ver es a Andrés Mosquera Marmolejo. Lo del ex aquero del Medellín ya viene siendo tendencia. Marmolejo estuvo en uno que otro microciclo en anteriores procesos, pero con Néstor Lorenzo no ha tenido cabida.

Sus atajadas que lo hicieron ser el mejor portero del 2025 demuestran su categoría y son cosas que no vienen de esa temporada, sino que, con Independiente Santa Fe se reafirma siempre. Es el guardián del arco y una muralla, pues, si no fuera por Andrés Mosquera Marmolejo, la resistencia de la portería cardenal sería más vulnerado.

La portería parece ya tener dueños con Camilo Vargas como el guardameta titular, pero habrá que esperar los otros dos convocados. David Ospina jugaría su último Mundial, y el tercero estaría entre Álvaro Montero, ya consolidado en Vélez Sarsfield, Kevin Mier y ahí podría competir Andrés Mosquera Marmolejo.

En cuanto al posible tercer convocado está Christian Mafla, uno de los mejores laterales izquierdos de la Liga BetPlay. No ha estado en el radar como otros jugadores, pero tiene más impacto goleador que Johan Mojica o Cristian Borja. Sin embargo, parece difícil, dado que ninguno de los tres ha tenido proceso con Néstor Lorenzo.

De Fortaleza no ha habido un jugador tan cercano a la órbita de la Selección Colombia, pero hay futbolistas que podrían acercarse. Uno de ellos es Andrés Arroyo que fue uno de los más importantes durante los 90 minutos en Techo.