Impacto directo en el resultado de Luis Fernando Díaz Marulanda que volvió a ser inicialista con el Bayern Múnich. Vincent Kompany lo relegó en el anterior partido ante el Hamburgo, pero en la jugada siguiente de su ingreso a la cancha, marcó un gol para empatar finalmente el juego.

Nuevo partido, y esta vez contra el Hoffenheim en el Allianz Arena no se podían dar más lujos con caídas o empates, dado que el Borussia Dortmund se perfiló a tres puntos de la cima que mantienen los bávaros. Luis Díaz lo sabe bien y fue el jugador más claro con Harry Kane en el resultado.

DOS PENALES Y UN GOLAZO: LA HUELLA DE LUIS DÍAZ EN EL ALLIANZ ARENA

Bayern Múnich tuvo las mejores opciones en los primeros minutos. De hecho, con la velocidad de Luis Díaz y la categoría de Harry Kane, rompieron el marcador sobre los 20 minutos. ‘Lucho’ cayó en el área y Kevin Akpoguma se fue expulsado por esa infracción. Penal para Kane que marcó.

Vale la pena acotar que esa acción que conllevó a la pena máxima fue por la derecha, demostrando la versatilidad de ‘Lucho’ que está en todas las zonas del campo de juego. Hoffenheim inquietó a Manuel Neuer con un remate de Andrej Kramaric y luego igualó, pese a estar con diez jugadores. Tras un error de Neuer, el croata empató.

El partido pedía otra vez el picante de Luis Díaz que entró al área nuevamente y volvió a caer en el área. Penal para Harry Kane, y ya era el segundo que sufrió el colombiano. Faltaba su gol.

Antes de que acabara la primera parte, Luis Díaz recibió un pase de Harry Kane, se acomodó en el área, amagó para engañar a los dos defensas que intentaron cubrir el remate y sacó un disparo al segundo palo que dejó a Oliver Baumann quieto. Este fue el tercer tanto para los bávaros con el que se fueron al descanso.

Un impacto directo y necesario de Luis Díaz que fue vital para poder destrabar un partido complejo, pese a la superioridad numérica del Bayern Múnich ante el Hoffenheim, tercero de la Bundesliga.

En el segundo tiempo, Luis Díaz siguió dando de qué hablar con esa sociedad que se ha creado entre el colombiano y Michael Olise. El extremo francés desbordó sobre los 62 minutos y asistió para un sutil toque de 'Lucho' para vulnerar nuevamente el arco del Hoffenheim.

Un nuevo doblete que cae de perlas para Néstor Lorenzo y para la Selección Colombia a falta de cuatro meses para que arranque el Mundial. Demuestra sin duda alguna el gran nivel con el que va a llegar Luis Díaz a la Copa del Mundo.

Con estas dos anotaciones, Luis Díaz ya acumula 30 partidos como jugador del Bayern Múnich, y entre goles y asistencias, suma 28 participaciones de gol gracias a 17 tantos convertidos y 11 pase goles a lo largo de sus primeros siete meses en Alemania. De hecho, con esas cifras ya igualó la mejor marca que tuvo en el Liverpool, justamente la temporada pasada.