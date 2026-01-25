Colombia vs Venezuela EN VIVO HOY domingo 25 de enero - Copa América Futsal

Inició de la mejor manera una nueva edición de la Copa América Futsal en donde hubo resultados sorpresivos que están dejando en la primera casilla de cada grupo a la Selección de Perú y la de Chile.

Uno de los mejores encuentros de la jornada fue sin duda alguna el empate entre la vigente y más campeona, Brasil, con Colombia, la cual llega como firme candidata y buscará seguir dejando una marca importante en la segunda fecha cuando se mida ante Venezuela.

Así podrá ver el partido entre Colombia vs Venezuela en la Copa América Futsal 2026

La 'tricolor' empató con un marcador de 2-2 frente a la 'canarinha' y dejó impresiones bastante buenas para lo que será el compromiso ante Venezuela el domingo 25 de enero.

El cuadro colombiano deberá aprovechar que la 'vinotinto' no jugó en la primera jornada y puede que lleguen no tan bien preparados y con juego en "caliente" como lo hará la selección Colombia, aunque también les puede jugar a favor el factor del descanso.

El partido de Brasil y Colombia por la primera fecha de la Copa América de Fustal se disputará este sábado 25 de enero a partir de las 12:30 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver en la App del Canal RCN y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 10:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 12:00

Bolivia y Venezuela: 11:00

