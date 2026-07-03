Se aproxima el cierre de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial y uno de los compromisos más emocionantes de la jornada es el de la Selección Colombia contra Ghana, el cual se llevará a cabo en el Estadio de Kansas City el viernes 3 de julio.

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Este será un duelo definitivo y el equipo comandado por Néstor Lorenzo es favorito "sobre el papel", pero no se deben confiar y deben pensar en lo que sería la siguiente fase, en donde ya estaría el rival confirmado.

Colombia se enfrentaría ante Suiza en octavos de final

De llegar a avanzar, la selección Colombia ya tendría un posible rival en caso de lograr su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial.

Tras definirse el cuadro de la fase eliminatoria, el combinado nacional se enfrentaría a Suiza si consigue avanzar desde su grupo, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la primera ronda de eliminación directa.

Suiza logró instaurarse en la siguiente fase al vencer 2-0 a Argelia y ahora espera por el equipo colombiano después de sellar su clasificación y quedar ubicada en el sector del cuadro que cruza.

Sobre el papel, Suiza representa un rival de mucho cuidado, tomando en cuenta la buena participación que hizo durante la fase de grupos. Además, se caracteriza por su orden táctico, su fortaleza defensiva y la disciplina con la que afronta cada compromiso.

¿Cuándo se jugaría el partido entre Colombia vs Suiza?

Si Colombia derrota a Ghana y clasifica a los octavos de final del Mundial 2026, se enfrentará a Suiza el martes 7 de julio en el BC Place de Vancouver (Canadá). El encuentro está programado para las 3:00 p. m. (hora de Colombia), correspondiente a las 5:00 p. m. de Argentina.

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Colombia Vs Ghana EN VIVO: hora y cómo los 16avos de final de la Copa del Mundo

El partido entre la Selección Colombia contra Ghana por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo se disputa este viernes 3 de julio a partir de las 8:30 de la noche en el estadio de Kansas City.

El compromiso tendrá transmisión EN VIVO por la señal abierta del Canal RCN desde las 6:30 de la tarde. Toda las emociones del duelo también se pueden seguir EN VIVO por la APP de Canal RCN y por el canal de YouTube del Canal RCN.