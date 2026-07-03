Confirmado nuevo equipo en el FPC

El Fútbol Profesional Colombiano sigue dando de qué hablar, en esta ocasión porque en medio del presente mercado de fichajes se confirmó también la presencia de un nuevo equipo a partir del segundo semestre de la temporada 2026.

Los movimientos en el mercado de fichajes han sido de bajo perfil hasta el momento, pero si hay una noticia que revoluciona el FPC, específicamente al Torneo Betplay, ya que a partir del semestre de clausura jugará Independiente Valle del Cauca.

Fue presentado Independiente Valle del Cauca

El Torneo Betplay todavía no ha confirmado a sus primeros ascendidos para la siguiente temporada, pero si se dio a conocer que el primer campeón, Envigado, el cual se impuso frente a Real Cartagena.

En el desarrollo del primer semestre hubo un vaivén de resultados y decepciones por parte de varios equipos, entre ellos Independiente Yumbo, el cual no consiguió ni siquiera clasificar a los cuadrangulares finales de la competencia.

Lea también Deportivo Cali está a un paso de anunciar a su refuerzo más esperado

Este equipo justamente ahora también se roba el protagonismo, pero no justamente por su rendimiento deportivo, sino porque hubo un inesperado cambio de imagen y nombre.

Independiente Yumbo, buscando un mayor impacto regional y una conexión directa con toda la afición del departamento pasó a llamarse oficialmente Independiente Valle del Cauca.

¿Cuándo comienza el Torneo Betplay 2026-II?

El Torneo BetPlay DIMAYOR 2026-II comenzará oficialmente el fin de semana del 24 al 26 de julio, apenas unos días después de la final de la Copa Mundial. La primera jornada se abrirá el viernes 24 de julio con el compromiso entre Llaneros y Deportivo Pereira, mientras que el resto de la fecha se disputará entre el sábado 25 y el domingo 26.