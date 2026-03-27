La fecha FIFA del mes de marzo ha traído consigo varias sorpresas, en especial para la Selección Colombia, la cual cayó en el arranque de los duelos preparatorios contra Croacia, un duelo que prometía bastantes emociones tomando en cuenta la convocatoria llena de estrellas por parte de ambas escuadras.

Otra de las selecciones protagonistas fue la de España, la cual se impuso en un intenso encuentro frente a Serbia, se llevó la victoria con un contundente marcador de 3-0 y sorprendió con el debut de Cristhian Mosquera, el colombiano que ya ha tenido la oportunidad de estar en otras categorías del cuadro europeo.

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Este fue el debut de Cristhian Mosquera con España

El compromiso, disputado en el marco de la preparación internacional, sirvió como termómetro para ambos equipos de cara a futuros desafíos, pero en donde España no quitaría le pie del acelerador y querría llegar intimidando tomando el control del balón.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente apostó por la paciencia para abrir espacios en la defensa rival, moviendo el esférico de un lado a otro y buscando asociaciones en el mediocampo. Jugadores como Mikel Oyarzabal y Víctor Muñoz fueron claves para imponer el ritmo del encuentro y abrir el marcador.

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El cierre del encuentro mantuvo la intensidad, con Serbia presionando hasta el final y España defendiendo su ventaja con inteligencia, por lo que el estratega habría decidido darle el voto de confianza al colombiano, Cristhian Mosquera de debutar de manera oficial con la selección de mayores de España.

El defensor de 21 años ya tenía proceso previo con selecciones de menor categoría de España y finalmente llegó su momento de brillar al ingresar justo sobre el minuto 82 en la victoria 3-0 sobre Serbia, siendo esta una gran oportunidad para el futuro de Mosquera y un llamado de atención para Néstor Lorenzo.

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¿Cuándo sería el próximo partido de Cristhian Mosquera con España?

El siguiente duelo en donde se podría llegar a ver acción del defensor colombiano con la Selección de España sería en el amistoso contra la Selección de Egipto el martes 31 de marzo sobre las 14:00 hora Colombia.

Próximo partido de la Selección Colombia

El partido entre la Colombia vs Francia ya tiene fecha confirmada. Se jugará el domingo 29 de marzo de 2026, en el marco de un amistoso internacional de preparación rumbo a la FIFA World Cup. El encuentro se disputará en el Northwest Stadium, ubicado en Landover, Maryland (Estados Unidos).