Juventus no perdona la expulsión de Cabal: la contundente decisión que tomaron

Pese al poco protagonismo que ha tenido a lo largo de esta temporada, Néstor Lorenzo no dudó en convocar a Juan David Cabal para la Selección Colombia en los amistosos de Fecha FIFA en marzo. Ante Croacia en el primer examen, el vallecaucano no sumó minutos y podría hacerlo ante Francia.

Tal vez la razón de convocar al zaguero de la Juventus responde a la posibilidad que da el jugador de ser defensor central o lateral izquierdo. Juan David Cabal puede estar en alguna de esas dos posiciones y Néstor Lorenzo espera probar variantes.

Juan David Cabal no ha contado con la regularidad deseada a lo largo de esta temporada y tampoco en su estancia en Juventus después del Hellas Verona. Lo condicionó el partido de los Play-Offs de los octavos de final entre el cuadro de Turín visitando al Galatasaray.

En ese partido en Turquía, el colombiano entró al minuto 47. Sobre los sesenta lo amonestaron y siete minutos después lo expulsaron por segunda tarjeta amarilla. Galatasaray jugó a placer y goleó 5-2, marcador que fue insuperable en la vuelta. Con este panorama, Luciano Spalletti cambió radicalmente con Juan David Cabal.

LA DECISIÓN QUE TOMÓ LA JUVENTUS CON JUAN DAVID CABAL

Al zaguero lo respalda que sigue siendo una carta habitual para Néstor Lorenzo en las convocatorias de la Selección Colombia y que se acerca a la Copa del Mundo por estos llamados. El vallecaucano le puede dar la mano en la lateral izquierda o en la zaga central.

Es uno en las convocatorias de la Selección Colombia y otro en la Serie A de Italia con la Juventus. Calciomercato afirmó que, “por no hablar de Juan Cabal. El colombiano no ha vuelto a pisar el terreno de juego desde su desastrosa actuación contra el Galatasaray, cuando entró al campo y fue expulsado a los pocos minutos”.

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La decisión de la Juventus es poner a Juan David Cabal como jugador transferible. El equipo de Turín esperará ofertas por el zaguero central colombiano que tendría que cambiar de aires por la poca regularidad. Esa expulsión lo condicionó, e, infortunadamente, lo terminó sacando solito de la institución italiana.

Calciomercato agregó que, “un fracaso absoluto para un jugador que nunca llegó a convencer del todo a Luciano Spalletti, hasta el desastre de Estambul que representó la proverbial lápida para su temporada y, probablemente, también para su aventura en Turín”.

JUAN DAVID CABAL JUGARÍA EN LA PREMIER LEAGUE

De acuerdo con esa información, Juan David Cabal aparece en la lista de transferibles para la siguiente temporada. Su adiós parece un hecho y necesitará cambiar el parecer de Luciano Spalletti en lo que resta de estos dos meses para poder sumar regularidad para la Copa del Mundo.

La expulsión lo dejó completamente afuera de los terrenos de juegos. Dejó de ser ese suplente que entraba en los segundos tiempos y perdió terreno por una torpeza que conllevó a un marcador holgado en contra y la Juventus no pudo remontar ese resultado.

Ante esta situación el futuro de Juan David Cabal va a cambiar bastante en los próximos meses. El zaguero saldrá de Italia y todo parece indicar que su próximo club será el Crystal Palace. Calciomercato también escribió que, “el club londinense ya ha iniciado conversaciones exploratorias para evaluar la viabilidad del acuerdo”.

FULHAM TAMBIÉN ESTARÍA BUSCANDO A JUAN DAVID CABAL

Juan David Cabal también suma intereses en la Premier League. No solo es en el Crystal Palace, sino que el otro equipo que quiere contratar al defensor sería el Fulham. Su futuro estaría en Londres.

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Una pelea de dos clubes ingleses, ambos de Londres para llevarse a Juan David Cabal. Su adiós de la Juventus se acerca y el cambio de aires podría darle la mano. Los interesados tendrán que poner sobre la mesa 9 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt para ficharlo.