España marca golazo y video se hace viral: la jugada la comenzó Lamine Yamal

Este viernes 27 de marzo, España se vio las caras con la selección de Serbia por un partido correspondiente a la presente fecha de amistosos FIFA. El compromiso, desde el principio, se tornó emocionante.

España marcó un golazo

Y no tardó mucho para que el conjunto ibérico abriera el marcador y lo hizo, precisamente, con un rotundo golazo al minuto 15. La jugada, desde la banda derecha, la inició la joya del FC Barcelona, Lamine Yamal.



Luego, la pelota pasó por los pies de Fermín. La esférica le llegó por último a Mikel Oyarzabal, quien con su pierna izquierda y con una notable frialdad, cruzó el balón y lo mandó al fondo de la red.

Oyarzabal, el hombre gol

El primer gol de la selección de España vs. Serbia, como era de esperarse, se terminó haciendo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X. Los fanáticos de la escuadra se maravillaron con el tanto.



La prensa española, de manera inmediata, reaccionó a la apertura del marcador del conjunto que ultima detalles para lo que será el Mundial FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Reacción de la prensa española

"Lamine Yamal ha filtrado un gran pase hacia Fermín, el andaluz ha buscado a Baena, que la ha dejado pasar, y el balón ha acabado en los pies de Oyarzabal dentro del área para fusilar al portero y marcar el primero de la selección", señaló Mundo Deportivo.



"El primero de España en 2026 y de bella factura. Jugó Lamine Yamal para Fermín, que recibió en la frontal y abrió para la llegada de Oyarzabal. El delantero de España, después de que Baena estuviera fino dejando pasar ese balón, finalizó con un magnífico zurdazo cruzado, superando a Vanja Milinkovic-Savic", escribió, por su parte, As España.





