Colombianos en Vasco da Gama tienen problemas tras inesperada salida

Vasco da Gama no pasa por su mejor momento en la temporada 2026, se encuentran en la zona del descenso del Brasileirao y la presencia de los cuatro jugadores colombianos no parecen haber aportado mucho al planteamiento táctico del estratega, Fernando Diniz.

A los malos resultados en la competencia local que podría estarles dando un lugar en la segunda división para la temporada 2027 y el poco protagonismo que han tenido Marino Hinestroza, Johan Rojas, Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez, se suma la desastrosa noticia de la salida de uno de los principales referentes del club, Philippe Coutinho.

Coutinho se despide de Vasco da Gama

Marino solo ha tenido la oportunidad de sumar 79 minutos en tan solo cuatro partidos divididos en el Campeonato Carioca y el Brasileirao, situación preocupante para el futuro del delantero y el propio club que hizo una millonaria inversión.

Por otro lado, Carlos Cuesta y Gómez mantienen un lugar en la titular, la cual compartían con el delantero de 33 años, Philippe Coutinho, quien milita en el club desde 2023, pero el cual habría dado dar un sorpresivo paso al costado en medio del arranque de la temporada deportiva.

Coutinho utilizó sus redes sociales para comunicar la decisión de forma emotiva y sincera, explicando que su salida responde principalmente a razones de salud mental y agotamiento emocional, más que a cuestiones deportivas. En su mensaje, el jugador aseguró que pasa por un momento en el que necesita priorizar su bienestar psicológico tras meses de presión y situaciones difíciles dentro y fuera de la cancha.

El brasileño destacó que su vínculo con Vasco siempre fue de profundo amor y respeto, y que tomar esta decisión no fue fácil, pero que sentía que su ciclo en el club había llegado a su fin. A pesar de las dificultades, Coutinho remarcó su gratitud por todo lo vivido con la camiseta del club y dijo que llevará al “Gigante da Colina” siempre en su corazón.

¿Cómo le fue a Coutinho jugando con Vasco da Gama?

Coutinho debutó como futbolista profesional con Vasco da Gama en la temporada 2009, pero en su segunda etapa en Vasco, Coutinho logró disputar 81 partidos, anotó 17 goles y dio siete asistencias, siendo pieza clave en varios momentos del club, incluida la histórica clasificación a la final de la Copa do Brasil del año anterior, aunque sin conseguir el título.