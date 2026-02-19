Boca Juniors se arma para la Copa Libertadores con delantero ex River Plate

Después de algunos años, Boca Juniors vuelve a figurar en la fase de grupos de la Copa Libertadores y quiere dejar en alto su categoría y nombre en la competencia. En 2025 salió eliminado en fase previa y no quieren perder la oportunidad de llegar lejos como en 2023 cuando fueron subcampeones.

Poco a poco, el mercado de fichajes del club argentino viene tomando forma. Aunque va lento, han ido asegurando jugadores para llegar a estas instancias con la mejor cara.

Santiago Ascacíbar llegó de Estudiantes de La Plata, Ángel Romero llegó libre, y, mientras están en negociaciones abiertas con el equipo ‘Pincharrata’ por el extremo colombiano Edwuin Cetré, acabaron de firmar a un delantero que tiene pasado en River Plate.

Esa rivalidad entre Boca Juniors y River Plate es muy grande y, por lo general, no se espera que normalmente haya movimientos de jugadores entre los dos clubes. Uno de esos casos fue el de Miguel Ángel Borja que habló de posibilidades de recalar en el conjunto ‘Xeneize’ antes de firmar con Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos y ahora, Adam Bareiro firmó con el elenco de Juan Román Riquelme y Claudio Úbeda.

ADAM BAREIRO, NUEVO JUGADOR DE BOCA JUNIORS

A la espera de la respuesta de Estudiantes de La Plata ante la última oferta que envió Boca Juniors por Edwuin Cetré, Boca no perdió tiempo y se fue a la carga por el delantero paraguayo Adam Bareiro que se convirtió en el tercer fichaje para esta Primera División de Argentina y para la Copa Libertadores.

El paraguayo venía jugando en Fortaleza de Brasil, descendió con el elenco brasileño y llegó a Argentina de nueva cuenta. Boca Juniors será su tercer equipo en dicho país, después de haber jugado en River Plate y en San Lorenzo de Almagro.

Adam Bareiro ya está en revisión médica y firmará un contrato de tres años. La suma que pagaron oscila entre los tres millones de dólares. Aunque jugó en River Plate, su paso como ‘Millonario’ fue demasiado pobre después de que lo trajeran como un fichaje ideal por las estadísticas que dejó en San Lorenzo de Almagro.

En su paso por el ‘Ciclón’, Adam Bareiro aportó con 120 partidos jugados y marcó 40 goles. Con esos números saltó al elenco riverplatense, pero se quedó con las ganas de celebrar una anotación. Disputó 16 encuentros y se despidió sin marcar.

Por su parte, su última experiencia fue en Fortaleza de Brasil en una temporada difícil con descenso de por medio. El paraguayo disputó 31 partidos y marcó un total de 11 goles. Así llegará a Boca Juniors para pelear por el puesto contra Miguel Merentiel, Milton Giménez y Edinson Cavani.