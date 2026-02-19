¿James no sería titular en Minnesota? Director deportivo reveló su rol en el club

La novela de James David Rodríguez finalizó a buen tiempo. A falta de cuatro meses para que se juegue el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, el volante colombiano firmó su contrato con Minnesota United. Aunque no se sabía a qué club iba, ya se sabía que la MLS sería su próximo destino.

Vea también: Tabla de posiciones Liga BetPlay tras fecha 7: varios 'grandes' relegados

Al llegar a Minnesota United, se le empezó a dificultar la posibilidad de debutar en la primera fecha de la MLS enfrentando al Austin por el permiso de trabajo que no tenía y que podía terminar en una violación a la ley migratoria estadounidense. Afortunadamente, todo se resolvió días antes del arranque liguero.

James Rodríguez sumará entrenamientos en estos días, y seguramente, hará parte del equipo ante el Austin en la jornada inicial. Marcará su debut, pero el tema es si será suplente o titular. Claramente, con su calidad y categoría, y a falta de grandes figuras en el Minnesota United, el colombiano debería ser inicialista partido a partido. El tema físico hace pensar al director deportivo del club.

¿CUÁL SERÍA EL ROL DE JAMES RODRÍGUEZ EN EL MINNESOTA UNITED?

Con la documentación al día, James Rodríguez sumará este jueves, viernes y sábado los primeros entrenamientos para intentar llegar a la titularidad del Minnesota United cuando jueguen contra el Austin en condición de visitante. Manny Lagos, director deportivo del equipo minesotano describió el papel que podría tener el ex Real Madrid.

Todo dependerá del físico del colombiano, pues, Manny Lagos dejó claro que, “James viene aquí porque quiere estar en un buen ambiente, en un buen club y eso es lo que realmente me encanta de este fichaje antes del Mundial. Quiere estar en un club con valores y un sistema en el que crean en sus capacidades e intenten sacar lo mejor de él, a favor del colectivo”.

Le puede interesar: David González podría ser sancionado por Dimayor tras polémicas declaraciones

Su llegada permite que el club tenga una gran figura a la espera de la decisión que tome el entrenador Cameron Knowles y del plan que quiera con el colombiano. Puede jugar en varias zonas del campo de juego y eso marca su versatilidad en la cancha.

De hecho, el director deportivo dejó claro que, “Cameron podría jugar con línea de cuatro en el fondo y encontrar diferentes formas de hacerlo jugar en el medio o ponerlo como un extremo por derecha que entra. Incluso podrías ponerlo arriba en un 4-4-2 por detrás de Yeboah o quien sea que esté jugando arriba”.

En la página de la MLS hicieron un esquema de las plantillas y de cómo jugarían. En el Minnesota United apareció James Rodríguez al lado de Yeboah como los dos delanteros centros del club. Seguramente, si Cameron Knowles lo pone en esa zona sería para que el colombiano salga de la zona de ataque y se perfile como un falso ‘9’, una función que ya realizó en el Everton con Carlo Ancelotti.

¿SERÁ SUPLENTE? MANNY LAGOS REVELÓ QUE SERÍA UN GRAN SUPLENTE

James tendrá que ponerse bien físicamente. En Minnesota lo ven bien, pero Manny Lagos dejó claro que podría tener el mismo impacto siendo titular o suplente, “dependerá de Cameron que incluya a James al grupo, o francamente, tal vez que salga desde el banco, ya sabes puede ser que no tenga las piernas para jugar los 90 minutos. Tenerlo como revulsivo para el segundo tiempo ¿quién sabe? Así que es simplemente emocionante, le dará al entrenador más posibilidades para pensar en formas distintas en las que quiera jugar”.

Lea también: Alfredo Arias ‘borró’ al América: “Si alguien merecía ganar, éramos nosotros”

Además, referenció la importancia de su llegada al club y a Estados Unidos, de hecho, lo referenció como el segundo mejor jugador de la MLS detrás de Lionel Messi, “es un jugador especial y Colombia ha construido su Selección en torno a él, en este momento tienen una de las cinco mejores selecciones del mundo. Número dos detrás de Messi, así que es increíble tenerlo aquí”.