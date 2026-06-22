La selección de Francia y el combinado de Irak se enfrentaban de manera normal por la segunda jornada del grupo I de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Partido suspendido

El juego se adelantaba en el estadio de Filadelfia. El equipo galo ganaba por la mínima diferencia con gol de Kylian Mbappé. Los aficionados disfrutaban de un gran juego hasta que, de un momento a otro, empezó a caer la lluvia.



Con el paso de los minutos, la lluvia se intensificó y se tomó la decisión de suspender el juego, esto por tormenta eléctrica. Los jugadores permanecieron en los camerinos, mientras que los hinchas fueron resguardados.

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Tormenta eléctrica, la razón

Este, cabe mencionar, fue el primer partido suspendido por este tema en lo que va de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Y ya que se habla de tormentas eléctricas, previo al inicio del torneo, la FIFA dejó un protocolo establecido.



El protocolo es claro. Si se presenta una tormenta eléctrica, el partido debe ser suspendido de manera inmediata. La suspensión se activará si se detecta actividad eléctrica a menos de 13 km del estadio.

El protocolo de la FIFA

Desde la última descarga eléctrica presentada deberá haber una pausa mínima de 30 minutos. Luego, si durante esa media hora ocurre una acción eléctrica, se deberá reiniciar el conteo.



Si pasaron los 30 minutos y no hubo actividad eléctrica, se podrá reiniciar el compromiso. Si las condiciones climáticas representan un riesgo para jugadores e hinchas, se presentará una evacuación.



















