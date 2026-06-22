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Mundial 2026

El Francia vs. Irak sería el primer partido en aplazarse en el Mundial por tormenta

Este duelo corresponde a la segunda jornada del grupo I de la Copa del Mundo.
Carlos Cañas
Mbappé antes del Francia vs. Irak.
Mbappé antes del Francia vs. Irak. // AFP

El Francia vs. Irak sería el primer partido de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México en aplazarse por amenaza de tormenta eléctrica. Hay expectativa entre los hinchas.

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Amenaza de tormenta

La organización de la máxima fiesta del deporte rey, debido a la situación, tomó la decisión de retrasar el inicio del compromiso en el estadio de Filadelfia, que podría dejar al equipo galo clasificado a la siguiente ronda.

“En un comunicado oficial, se instó a los aficionados a no acercarse al recinto hasta nuevo aviso, mientras que quienes ya se encontraban en las inmediaciones fueron dirigidos a buscar refugio”, reseñó Mundo Deportivo.

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Sin líos por tormentas

Hasta el momento, ya se han disputado varios partidos en Estados Unidos y ningún problema se ha generado por temas de tormentas eléctricas. Esto ha sido algo positivo para el avance normal del certamen.

“El protocolo en Estados Unidos es claro: cualquier presencia de tormenta eléctrica en un radio de 13 kilómetros obliga a detener la actividad y reiniciar un margen de seguridad de 30 minutos sin descargas antes de reanudarla. Esta normativa puede provocar retrasos prolongados, sin un límite fijo para suspender definitivamente el encuentro”, agregó Mundo Deportivo.

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El juego comenzó con normalidad

Por fortuna, con el paso de los minutos, la situación fue mejorando y la amenaza de tormenta eléctrica se fue diluyendo, por lo que los equipos adelantaron su precalentamiento de una manera normal.

Compromiso entre Francia e Irak; al final, se pudo iniciar a la hora establecida, las 4:00 p. m., hora colombiana. El estadio de Filadelfia cuenta con una muy buena presencia de aficionados.

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