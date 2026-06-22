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Copa Mundial de la FIFA

Francia Vs Irak: ¿Por qué se suspendió el partido de la Copa del Mundo?

El partido entre Francia contra Irak se suspendió en el descanso del entretiempo.
Daniel Zabala
Francia Vs Irak, suspendido por mal clima
Francia Vs Irak, suspendido por mal clima // AFP
Copa Mundial 2026 Canada/México/Estados Unidos
Fase de Grupos - Fecha 2
Francia Francia
En Vivo
Medio Tiempo
1 - 0
Irak Irak
Estadísticas del partido

La Copa del Mundo 2026 sufrió este lunes 22 de junio su primer contratiempo debido a condiciones meteorológicas adversas en un partido de la fase de grupos.

Se trata del compromiso que disputaron Francia contra Irak en Filadelfia, que tuvo que suspenderse cuando se disputaba el medio tiempo.

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Desde antes del inicio del partido, la realización de este se puso en duda, teniendo en cuenta la amenaza de lluvia y tormenta eléctrica que se emitió sobre Filadelfia y todo el estado de Pensilvania.

Sin embargo, la FIFA y las autoridades locales autorizaron el inicio del compromiso.

En el primer tiempo, Francia sacó ventaja, gracias a una anotación lograda por Kylian Mbappé en el minuto 14.

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Aunque en los primeros minutos no se registraron lluvias, después del minuto 20 la situación climática cambió y se empezó a evidenciar una lluvia que poco a poco aumentó su intensidad.

Tras el pitazo del entretiempo, los equipos se dirigieron a los camerinos y fue durante el descanso cuando el clima empeoró, por lo que se emitió la alerta y se activo el protocolo por tormenta eléctrica.

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¿Cómo funciona el protocolo por tormenta eléctrica?

Para este tipo de emergencias, la FIFA y las autoridades locales tienen establecido un protocolo en el cual se estipula que solo se podría reanudar la actividad 30 minutos después de registrarse la última alerta.

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