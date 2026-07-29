El estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, como bien se sabe, está en un proceso de remodelación. El escenario recibirá la gran final de la Copa Conmebol Sudamericana del presente año.

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Avanzan las obras

Con el paso de las semanas, se han ido compartiendo actualizaciones de cómo va el avance de la obra donde hace como local el Junior FC y la Selección Colombia de Mayores, que es dirigida por el argentino Néstor Lorenzo.



Y en las últimas horas, precisamente, Alejandro Char, el alcalde de la capital del departamento del Atlántico, publicó a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, cómo quedaría la fachada del estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

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Así quedaría la fachada

“¡Con 74 mil luces LED, así lucirá de noche la fachada del Supermetro! Un estadio que será un espectáculo de día y también brillará de noche. Su fachada cobrará vida con más de 74 mil luces LED, que nos permitirá proyectar de manera computarizada colores, imágenes, figuras y mensajes especiales”, escribió Char.

En el video publicado por Alejandro Char aparece Luis Fernando Díaz Marulanda, estrella de la Selección Colombia y del Bayern Múnich de Alemania. Lucho, como es bien sabido, jugó en el Junior de Barranquilla.

Lucho Díaz apareció en el video

“Tuvimos el privilegio de recorrer toda su transformación y compartir esta sorpresa con el gran Luis Díaz. Así como él llena de orgullo a nuestro país en cada cancha que pisa, queremos que el Supermetro también sea un orgullo para todos los barranquilleros y para Colombia: un estadio a la altura de los grandes escenarios, listo para recibir eventos de talla mundial”, sentenció Alejandro Char.



En el video, se ve que el Metropolitano portaría, dependiendo de la ocasión y en las horas de la noche, los colores del Junior FC y la Selección Colombia. Las refacciones en el estadio se siguen adelantando.











