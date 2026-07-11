Junior hará golpe histórico con el Metropolitano: con sorpresas avanza la remodelación

A lo largo de este 2026, Junior de Barranquilla ha jugado sus respectivos partidos en el Estadio Romelio Martínez y en la Copa Libertadores en el Jaime Morón León de Cartagena mientras continúan las remodelaciones del Metropolitano Roberto Meléndez.

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Sin duda alguna, el bicampeón de Colombia extraña el Metropolitano, pero, gracias a que Barranquilla fue elegida la sede de la final de la Copa Sudamericana, el Junior podrá darse el lujo de tener una súper casa que también será el estadio de la Selección Colombia.

Más sillas, una fachada increíble y una ilusión enorme que genera la posibilidad de utilizar el nuevo Estadio Metropolitano. De hecho, en las últimas horas, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char dio a conocer las nuevas actualizaciones de la remodelación del recinto deportivo.

EL GOLPE HISTÓRICO QUE HARÁ JUNIOR EN EL FÚTBOL PROFESIONAL COLOMBIANO

Por medio de una publicación de Alejandro Char, el alcalde dejó claro cómo avanza la remodelación del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, anunciando un golpe histórico para el Fútbol Profesional Colombiano y será uno de los escenarios deportivos más importantes a nivel de Sudamérica.

En X, Alejandro Char dio a conocer que, “¡ya iniciamos con la instalación de las nuevas sillas del súpermetro! Con una nueva estructura de graderías, avanza la transformación de este gran escenario. Pasaremos de 43 mil a 65 mil sillas, convirtiéndolo en el estadio más grande de Colombia y uno de los más grandes de Latinoamérica”.

Además, dejó claro que contará con asientos retractiles en las graderías, “serán cerca de 10.800 sillas retráctiles en sus nuevas graderías, con mayor confort para que todos vivan el fútbol y los grandes espectáculos a otro nivel. Un supermetro que muy pronto pondrá a vibrar al fútbol colombiano y que traerá muchas sorpresas en su fachada. ¡Muy pronto les contaré!”.

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Aunque no hay claridad de las sorpresas que puede tener la fachada del Estadio Roberto Meléndez, la idea es contar con colores que representen a todo el Junior de Barranquilla con la necesidad de atraer más a la afición barranquillera y de dejar el nombre alto de la institución.

JUNIOR JUGARÁ EL SEGUNDO SEMESTRE EN EL ROMELIO MARTÍNEZ

Mientras siguen las remodelaciones que van a gran velocidad en el Estadio Roberto Meléndez, Junior tendrá que utilizar nuevamente un recinto deportivo alterno, seguramente hasta que se juegue la final de la Copa Sudamericana, que será la sede de ese partido definitivo.

El Romelio Martínez seguirá siendo la casa del Junior de Barranquilla, lugar en el que prácticamente logró el título en el primer semestre del 2026 gracias a la victoria en la ida por 3-0. En el Atanasio Girardot perdió por la mínima diferencia y por el marcador global alzó el trofeo.

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Barranquilla tendrá listo el estadio para el 21 de noviembre, fecha en la que se jugará la final de la Copa Sudamericana. A partir de ese momento, seguramente el Junior podría regresar a su escenario principal para encarar lo que resta del segundo semestre.

La remodelación ha ido a gran velocidad, y ya tienen casi listo el césped que la próxima semana empezarán a coserlo. Será híbrido y ha avanzado con rapidez. Los banquillos de suplentes, tanto local como visitante ya están hechos, y solo faltaría la silletería de los banquillos técnicos.